Дополнительные поезда на праздники: куда можно поехать
Укрзализныця на праздники назначила дополнительные поезда из Одессы в Киев и Львов. Все билеты уже доступны онлайн.
Об этом сообщает Укрзализныця.
- Поезд №115/116 из Киева в Одессу и обратно отправится 2, 9, 15 и 17 апреля. Отправления из Киева запланированы на 07:19, из Одессы — в 10:23.
- Также поезд №167/168 соединит Львов с Одессой и наоборот 1, 2, 9, 15, 17 апреля. Отправление из Львова в 08:50, из Одессы — в 10:14.
Билеты на дополнительные поезда доступны онлайн: в приложении Укрзализныци, в чат-боте и на сайте, а также в кассах вокзалов.
Дополнительные рейсы получили Киев, Львов и Одесса.
Напомним, новые поезда уже начали курсировать и будут на маршрутах до 17 апреля.
Отметим, пограничники и таможенники Украины и Молдовы предварительно договорились уже в ближайшие дни начать общий контроль на пункте пропуска для железнодорожного сообщения "Серпневое 1 — Басарабяска". Проведение проверок будет именно на территории Молдовы.
Фото: dailylviv