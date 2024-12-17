Нові поїзди з Одеси до Києва та Львова, розклад руху

Поїзд на рейках. Фото: Новини.LIVE

На різдвяні та новорічні свята Укрзалізниця призначила додаткові поїзди з Одеси. Вони курсуватимуть найпопулярнішими маршрутами — до Києва та Львова. Квитки вже можна купувати.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

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Розклад руху

Поїзд №168/167 Одеса — Львів

Відправлення з Одеси та Львова: 21, 22, 23, 28, 29, 30 грудня 2024 року та 4, 5, 11, 12 січня 2025 року.

Поїзд №265/266 Київ — Одеса

Відправлення з Києва та Одеси: 20, 21, 22, 27, 28, 29 грудня 2024 року, а також 5 та 12 січня 2025 року.

Придбати квитки можна через мобільний додаток, на сайті або в квиткових касах.

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Нагадаємо, до 13 січня не курсуватимуть поїзди №8/7 Одеса — Харків та №148/147 Одеса — Київ. Розклад руху змінили через технічні причини. Пасажирам пропонують альтернативні маршрути.

Натомість у складі поїзда Одеса — Ясіня щодня курсує дитячий вагон, створений для комфортних подорожей родин із дітьми. Вагони оснащені інтерактивними зонами, манежами та пізнавальними матеріалами.