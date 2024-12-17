Новые поезда из Одессы в Киев и Львов, расписание движения

Дополнительные поезда из Одессы — куда можно поехать на праздники
На рождественские и новогодние праздники Укрзализныця назначила дополнительные поезда из Одессы. Они будут курсировать по самым популярным маршрутам — в Киев и Львов. Билеты уже можно покупать.
Об этом сообщили в Укрзализныце .
Расписание движения
Поезд №168/167 Одесса — Львов
Отправление из Одессы и Львова: 21, 22, 23, 28, 29, 30 декабря 2024 и 4, 5, 11, 12 января 2025 года.
Поезд №265/266 Киев — Одесса
Отправление из Киева и Одессы: 20, 21, 22, 27, 28, 29 декабря 2024, а также 5 и 12 января 2025 года.
Купить билеты можно через мобильное приложение, на сайте или в билетных кассах.
Другие новости Укрзализныци
Напомним, до 13 января не будут курсировать поезда №8/7 Одесса — Харьков и №148/147 Одесса — Киев. Расписание движения изменили по техническим причинам Пассажирам предлагают альтернативные маршруты.
В состав поезда Одесса — Ясиня ежедневно курсирует детский вагон, созданный для комфортных путешествий семей с детьми. Вагоны оснащены интерактивными зонами, манежами и познавательными материалами.
Читайте Новини.LIVE!