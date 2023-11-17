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Додаткові робочі місця — в Одесі планують знайти сторожів у пункти незламності

17 листопада 2023 18:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Додаткові робочі місця — в Одесі планують знайти сторожів у пункти незламності
Люди у пункті незламності. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

З початку нового року в одеських школах та дитячих садочках планують відкрити нові робочі місця. Йдеться про ставку сторожів, які мають відповідати за укриття та пункти незламності.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради. 

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За інформацією мерії, вони працюватимуть до кінця дії воєнного стану.

Скільки робочих місць з'явиться

Наразі відомо, що планують відкрити додаткові 782 ставки, з яких: 

  • 636 — для укриттів в школах, дитячих садочках та закладах позашкільної освіти,
  • 146 — для пунктів незламності, які працюватимуть в разі блекауту.

Заяви освітян 

За словами директорки департаменту освіти, одесити йдуть до найближчих від свого будинку укриттів. Найчастіше це саме школи або садочки. 

"Ми повинні когось там залишати, хто буде фізично спостерігати за громадським порядком. Минулого року нам обіцяли, що це буде поліція, але ми розуміємо, що це фізично і практично неможливо, тому що хто тоді буде наші вулиці патрулювати", — сказала Олена Буйневич.

Нагадаємо, в Одесі викрили недоброчесного підрядника, який привласнив бюджетні кошти під час ремонту бомбосховища. Йдеться про укриття у видавництві "Чорномор'я".

Також ми писали, що на Одещині затримали колишню головну розпорядницю коштів місцевого бюджету у сфері освіти, молоді та спорту. Мешканку села у Білгород-Дністровському районі підозрюють у фальсифікації документів з ремонту шкільного укриття. 

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