Дополнительные рабочие места — в Одессе планируют найти сторожей в пункты несокрушимости

Люди в пункте несокрушимости. Фото: Новини.LIVE

С начала нового года в одесских школах и детских садах планируют открыть новые рабочие места. Речь идет о ставке сторожей, отвечающих за укрытия и пункты несокрушимости.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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По информации мэрии, они будут работать до конца действия военного положения.

Сколько рабочих мест появится

Сейчас известно, что планируют открыть дополнительные 782 ставки, из которых:

636 — для укрытий в школах, детских садах и заведениях внешкольного образования,

146 — для несгибаемых пунктов, которые будут работать в случае блекаута.

Заявления педагогов

По словам директора департамента образования, одесситы идут в ближайшие от своего дома укрытия. Чаще это именно школы или садики.

"Мы должны кого-то там оставлять, кто будет физически наблюдать за общественным порядком. В прошлом году нам обещали, что это будет полиция, но мы понимаем, что это физически и практически невозможно, потому что кто тогда будет наши улицы патрулировать", — сказала Елена Буйневич.

Напомним, в Одессе разоблачили недобродельного подрядчика, присвоившего бюджетные средства во время ремонта бомбоубежища. Речь идет об укрытии в издательстве "Черноморье".

Также мы писали, что в Одесской области задержали бывшую главную распорядительницу средств местного бюджета в сфере образования, молодежи и спорта. Жительница села в Белгород-Днестровском районе подозревается в фальсификации документов по ремонту школьного укрытия.