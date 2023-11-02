Наживалися на укриттях — в Одесі затримали горе-підрядників
В Одесі викрили недоброчесного підрядника, який привласнив бюджетні кошти під час ремонту бомбосховища. Йдеться про укриття у видавництві "Чорномор'я".
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.
Деталі інциденту
Інженер приватного підприємства, яке здійснювало ремонтні роботи, повинен був здійснювати технічний нагляд за капітальним ремонтом захисної споруди цивільного захисту видавництва "Чорномор’я". Чоловік підписав кошторисні документи не перевіривши їх, у результаті чого суми робіт були завищені на 160 тис. гривень. Це призвело до необґрунтованого перерахування фірмі-підряднику бюджетних коштів, якими заволодів директор фірми.
Яке покарання загрожує
Інженеру повідомили про підозру за ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 3 років ув'язнення.
Директору підприємства повідомили про підозру за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України за ч. 4 ст. 191 того ж кодексу. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Слідство триває.
Нагадаємо, на Одещині затримали колишню головну розпорядницю коштів місцевого бюджету у сфері освіти, молоді та спорту. Мешканку села у Білгород-Дністровському районі підозрюють у фальсифікації документів з ремонту шкільного укриття.
Також ми писали, що в Одеській області планують побудувати нове укриття для академічного ліцею. Відповідний тендер оголосила Нерубайська сільська рада, яка планує витратити на сховище понад 20 мільйонів гривень.
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