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Наживалися на укриттях — в Одесі затримали горе-підрядників

2 листопада 2023 13:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі затримали горе-підрядників
Поліція затримала фігуранта справи. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі викрили недоброчесного підрядника, який привласнив бюджетні кошти під час ремонту бомбосховища. Йдеться про укриття у видавництві "Чорномор'я".

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області. 

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Деталі інциденту

Інженер приватного підприємства, яке здійснювало ремонтні роботи, повинен був здійснювати технічний нагляд за капітальним ремонтом захисної споруди цивільного захисту видавництва "Чорномор’я". Чоловік підписав кошторисні документи не перевіривши їх, у результаті чого суми робіт були завищені на 160 тис. гривень. Це призвело до необґрунтованого перерахування фірмі-підряднику бюджетних коштів, якими заволодів директор фірми. 

Яке покарання загрожує

Інженеру повідомили про підозру  за ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 3 років ув'язнення. 

Директору підприємства повідомили про підозру за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України за ч. 4 ст. 191 того ж кодексу. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Слідство триває. 

Нагадаємо, на Одещині затримали колишню головну розпорядницю коштів місцевого бюджету у сфері освіти, молоді та спорту. Мешканку села у Білгород-Дністровському районі підозрюють у фальсифікації документів з ремонту шкільного укриття. 

Також ми писали, що в Одеській області планують побудувати нове укриття для академічного ліцею. Відповідний тендер оголосила Нерубайська сільська рада, яка планує витратити на сховище понад 20 мільйонів гривень. 

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