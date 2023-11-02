Наживались на укрытиях — в Одессе задержали горе-подрядчиков
В Одессе разоблачили недобросовестного подрядчика, присвоившего бюджетные средства во время ремонта бомбоубежища. Речь идет об укрытии в издательстве "Черноморье".
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
Детали инцидента
Инженер частного предприятия, осуществлявшего ремонтные работы, должен был осуществлять техническое наблюдение за капитальным ремонтом защитного сооружения гражданской защиты издательства "Черноморье". Мужчина подписал сметные документы не проверив их, в результате чего суммы работ были завышены на 160 тыс. гривен. Это привело к необоснованному перечислению фирме-подрядчику бюджетных средств, которыми завладел директор фирмы.
Какое наказание грозит
Инженеру сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 3 лет заключения.
Директору предприятия сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины по ч. 4 ст. 191 того же кодекса. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Следствие продолжается.
Напомним, в Одесской области задержана бывшая главная распорядительница средств местного бюджета в сфере образования, молодежи и спорта. Жительница села в Белгород-Днестровском районе подозревается в фальсификации документов о ремонте школьного укрытия.
Также мы писали, что в Одесской области планируется построить новое укрытие для академического лицея. Соответствующий тендер объявил Нерубайский сельский совет, который планирует потратить на укрытие более 20 миллионов гривен.
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