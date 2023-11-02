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Наживались на укрытиях — в Одессе задержали горе-подрядчиков

2 ноября 2023 13:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе задержали горе-подрядчиков
Полиция задержала фигуранта дела. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе разоблачили недобросовестного подрядчика, присвоившего бюджетные средства во время ремонта бомбоубежища. Речь идет об укрытии в издательстве "Черноморье".

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали инцидента

Инженер частного предприятия, осуществлявшего ремонтные работы, должен был осуществлять техническое наблюдение за капитальным ремонтом защитного сооружения гражданской защиты издательства "Черноморье". Мужчина подписал сметные документы не проверив их, в результате чего суммы работ были завышены на 160 тыс. гривен. Это привело к необоснованному перечислению фирме-подрядчику бюджетных средств, которыми завладел директор фирмы.

Какое наказание грозит

Инженеру сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 3 лет заключения.

Директору предприятия сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины по ч. 4 ст. 191 того же кодекса. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Напомним, в Одесской области задержана бывшая главная распорядительница средств местного бюджета в сфере образования, молодежи и спорта. Жительница села в Белгород-Днестровском районе подозревается в фальсификации документов о ремонте школьного укрытия.

Также мы писали, что в Одесской области планируется построить новое укрытие для академического лицея. Соответствующий тендер объявил Нерубайский сельский совет, который планирует потратить на укрытие более 20 миллионов гривен.

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