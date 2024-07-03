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Документи моряка за помірну ціну — на Одещині затримали підприємця

3 липня 2024 16:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
За 3 400 доларів робив документи моряка: на Одещині викрили хабарника
На Одещині викрили хабарника. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Поліцейські викрили 41-річного жителя Ізмаїла, який "допомагав" морякам під час оформлення кваліфікаційних документів. Чоловіка затримали "на гарячому" під час отримання хабара у 3 400 доларів, зо що тепер він може провести за ґратами вісім років свого життя.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Деталі схеми

Чоловік видавав себе за працівника фірми та пообіцяв клієнту, що допоможе оновити дипломи моряка за 3 400 доларів. Він сказав, що частина грошей, 2 300 доларів, має бути сплачена наперед, а решта — після отримання документів. 

Документ моряка за гроші на Одещині
Документ, який видавав хабарник. Фото: Одеська обласна прокуратура

За таку "винагороду" він обіцяв вплинути на посадових осіб кваліфікаційної комісії Адміністрації судноплавства щодо прийняття ними рішення про видачу фахових дипломів.

Вилучили під час обшуків
Що вилучили у чоловіка. Фото: Одеська обласна прокуратура

Що загрожує

На підставі зібраних доказів чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — отримання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди. Цей злочин карається позбавленням волі на строк  до восьми років з конфіскацією майна.  Наразі чоловік вийшов з СІЗО під заставу. 

Інші оборудки з документами на Одещині

Ми писали, що на Одещині накрили чергову схему розкрадання бюджетних коштів на закупівлях. У Доброславській ОТГ планувалось зробити ремонт закладу освіти, однак роботи підрядник не виконав, проте гроші за все отримав — тепер йому загрожує ув'язнення. 

Також ми повідомляли, що в Одесі поліцейські викрили 47-річного військовослужбовця однієї з військових частин, який  пропонував послуги з надання фейкових документів. Так він допомагав чоловікам уникнути мобілізації.

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