За 3 400 доларів робив документи моряка: на Одещині викрили хабарника

Документи моряка за помірну ціну — на Одещині затримали підприємця
Поліцейські викрили 41-річного жителя Ізмаїла, який "допомагав" морякам під час оформлення кваліфікаційних документів. Чоловіка затримали "на гарячому" під час отримання хабара у 3 400 доларів, зо що тепер він може провести за ґратами вісім років свого життя.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.
Деталі схеми
Чоловік видавав себе за працівника фірми та пообіцяв клієнту, що допоможе оновити дипломи моряка за 3 400 доларів. Він сказав, що частина грошей, 2 300 доларів, має бути сплачена наперед, а решта — після отримання документів.
За таку "винагороду" він обіцяв вплинути на посадових осіб кваліфікаційної комісії Адміністрації судноплавства щодо прийняття ними рішення про видачу фахових дипломів.
Що загрожує
На підставі зібраних доказів чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — отримання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до восьми років з конфіскацією майна. Наразі чоловік вийшов з СІЗО під заставу.
Інші оборудки з документами на Одещині
Ми писали, що на Одещині накрили чергову схему розкрадання бюджетних коштів на закупівлях. У Доброславській ОТГ планувалось зробити ремонт закладу освіти, однак роботи підрядник не виконав, проте гроші за все отримав — тепер йому загрожує ув'язнення.
Також ми повідомляли, що в Одесі поліцейські викрили 47-річного військовослужбовця однієї з військових частин, який пропонував послуги з надання фейкових документів. Так він допомагав чоловікам уникнути мобілізації.
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