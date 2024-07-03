За 3 400 долларов делал документы моряка: в Одесской области разоблачили взяточника

Документы моряка за умеренную цену — в Одесской области задержали предпринимателя
Полицейские разоблачили 41-летнего жителя Измаила, который "помогал" морякам при оформлении квалификационных документов. Мужчину задержали "на горячем" во время получения взятки в 3 400 долларов, за что теперь он может провести за решеткой восемь лет своей жизни.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.
Детали схемы
Человек выдавал себя за работника фирмы и пообещал клиенту, что поможет обновить дипломы моряка за 3 400 долларов. Он сказал, что часть денег, 2 300 долларов, должна быть оплачена вперед, а остальные — после получения документов.
За такое "вознаграждение" он обещал повлиять на должностных лиц квалификационной комиссии Администрации судоходства по принятию ими решения о выдаче профессиональных дипломов.
Что угрожает
На основании собранных доказательств мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения должностными лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, соединенное с требованием такой выгоды. Это преступление карается лишением свободы сроком до восьми лет с конфискацией имущества. Мужчина вышел из СИЗО под залог.
Другие махинации с документами в Одесской области
Мы писали, что в Одесской области накрыли очередную схему хищения бюджетных средств на закупках. В Доброславской ОТГ планировалось сделать ремонт учебного заведения, однако работы подрядчик не выполнил, но деньги за все получил — теперь ему грозит заключение.
Также мы сообщали, что в Одессе полицейские разоблачили 47-летнего военнослужащего одной из воинских частей, предлагавшего услуги по предоставлению фейковых документов. Так он помогал мужчинам избежать мобилизации.
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