На Одещині викрили іноземця, який допомагав ухилянтам: поліція

У ділка вилучили гроші та документи. Фото: Нацполіція

В Одеській області викрили чергову схему уникнення мобілізації та втечі закордон. Так, іноземець пропонував послуги з виготовлення фейкових документів усього за 4 тисячі доларів. Ділка затримали "на гарячому", і тепер його очікує суд.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі справи

29-річний громадянин іншої країни знаходив клієнтів серед своїх знайомих та виготовляв документи про непридатність до військової служби або посвідчення волонтера. З такими довідками призовники могли "законно" перетинати кордон. Правопорушника затримали під час того, як 31-річний одесит надавав йому завдаток у сумі 3 тисячі доларів.

Гроші для іноземця. Фото: Нацполіція

Що загрожує

За зібраними доказами, правоохоронці повідомили іноземцю про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України. Злочин кваліфікується за ч. 3 ст. 332 ККУ і карається позбавленням волі на строк до дев'яти років.

Випадки допомоги ухилянтам на Одещині

Ми писали, що в Одеській області діяла група молодиків, які за гроші оформлювали фіктивні документи про непридатність до військової служби. За довідки про начебто наявні хвороби серця вони отримували до 7 тисяч доларів з призовника.



Також ми повыдомляли, що завідувач одного з відділень Одеської психіатричної лікарні та його 66-річний батько, лікар-ординатор, налагодили бізнес на призовниках. Так, чоловіки робили своїх клієнтів психічно хворими, за що отримували чималу плату.