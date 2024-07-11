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Документы на заказ — в Одесской области иностранец изготовлял справки для уклонистов

11 июля 2024 16:57
Верзилова Єлизавета - редактор
На Одесчине разоблачили иностранца, который помогал уклонистам: полиция
У дельца изъяли деньги и документы. Фото: Нацполиция
Верзилова Єлизавета - редактор

В Одесской области разоблачили очередную схему избегания мобилизации и бегства за границу. Так, иностранец предлагал услуги по изготовлению фейковых документов всего за 4 тысячи долларов. Делка задержали "на горячем" и теперь его ожидает суд.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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29-летний гражданин другой страны находил клиентов среди своих знакомых и изготовлял документы о непригодности к военной службе или удостоверении волонтера. С такими справками призывники могли "законно" пересекать границу. Правонарушитель задержан во время того, как 31-летний одессит предоставлял ему задаток в сумме 3 тысячи долларов.

Деньги за удостоверение волонтера
Деньги для иностранца. Фото: Нацполиция

Что угрожает

По собранным доказательствам, правоохранители сообщили иностранцу о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Преступление квалифицируется по ч. 3 ст. 332 УК и наказывается лишением свободы на срок до девяти лет.

Случаи помощи уклонистам в Одесской области

Мы писали, что в Одесской области действовала группа молодых людей, которые за деньги оформляли фиктивные документы о непригодности к военной службе. За справки о якобы имеющихся болезнях сердца они получали до 7 тысяч долларов из призывника.

Также мы сообщили, что заведующий одним из отделений Одесской психиатрической больницы и его 66-летний отец, врач-ординатор, наладили бизнес на призывниках. Так, мужчины делали своих клиентов психически больными, за что получали немалую плату.

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