Жителі Румунії зняли атаку БпЛА на Одещину

Гасіння пожежі у порту. Фото: ДСНС

Сьогодні, 6 жовтня, мешканці прикордонних міст Румунії стали свідками обстрілів припортової інфраструктури Одещини. Наразі перетин державного кордону ускладнено через усунення наслідків ворожих обстрілів.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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Наразі пропускний пункт "Орлівка" на українсько-румунському кордоні призупинено. В Одеській ОВА повідомляють, що тривають роботи з відновлення переправи через Дунай.

"Плануючи подорож, врахуйте тимчасові обставини, обирайте інші напрямки для в’їзду/виїзду з Румунії", — написав Кіпер.

Обстріл Одеської області 6 жовтня

Повідомляється, що в області працювали сили ППО: три БпЛА моделі Shahed-131/136 були успішно знешкоджені. При цьому агресор повторно націлився на прикордонні та портові об'єкти Ізмаїльської зони.

Кіпер повідомив, що зерносховище зазнало пошкоджень, спалахнули дев'ять вантажних автомобілів. Незабаром пожежа була успішно загашена.

Нагадаємо, в Одеській області розпочали розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни. Прокурори фіксують наслідки чергової атаки на Подунав'я.