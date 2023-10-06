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Документировали военные преступления РФ: жители Румынии сняли атаку БпЛА на Одесчину

6 октября 2023 14:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Жители Румынии сняли атаку БпЛА на Одесщину
Тушение пожара в порту. Фото: ГСЧС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 6 октября, жители приграничных городов Румынии стали свидетелями обстрелов припортовой инфраструктуры Одесской области. В настоящее время пересечение государственной границы затруднено из-за устранения последствий вражеских обстрелов.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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Пропускной пункт "Орловка" на украинско-румынской границе приостановлен. В Одесской ОВА сообщают, что продолжаются работы по возобновлению переправы через Дунай.

"Планируя путешествие, учтите временные обстоятельства, выбирайте другие направления для въезда/выезда из Румынии", — написал Кипер.

Обстрел Одесской области 6 октября

Сообщается, что в области работали силы ПВО: три БпЛА модели Shahed-131/136 были успешно обезврежены. При этом агрессор повторно нацелился на приграничные и портовые объекты Измаильской зоны.

Кипер сообщил, что зернохранилище получили повреждения, вспыхнули девять грузовых автомобилей. Вскоре пожар был успешно потушен.

Напомним, в Одесской области начали расследование по нарушению законов и обычаев войны. Прокуроры фиксируют последствия очередной атаки на Подунавье.

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