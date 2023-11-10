Доля одеського онкоцентру — голова ОВА розповів про перебіг справи

Одеський онкологічний центр. Фото: Новини.LIVE

Нещодавно в Одесі розгорівся скандал навколо найбільшого онкологічного центру на півдні України. Це пов'язано з тим, що Одеська обласна рада передала в оренду на 49 років приватній компанії три корпуси медичного закладу.

Про те, чому так вийшло та як збираються розв'язувати проблему в ексклюзивному інтерв'ю Новинам.LIVE розповів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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За його словами, наразі це питання розглядається на вищому рівні, адже не зрозуміло як вийшло так, що до департаменту звертаються за одним приміщенням на 5 років, а передають три на 49 з людьми.

"Парадокс в тому, що лежать хворі люди, і ви знаєте, з якими хворобами там перебувають пацієнти. Частина з них, давайте грубо скажемо, взагалі очікують останніх своїх днів. У них є лише надія отримати певні ліки, щоби вижити, щоби прожити та продовжити собі життя", — зазначив Кіпер.

Доля онкодиспансеру

Також Кіпер наголосив, що приватна компанія, якій мали віддати в оренду приміщення, в добровільному порядку від цього відмовилася. Наразі вже є відповідне рішення суду, проте правоохоронні органи продовжують вивчати деталі інциденту.

"Угода з розірвання договорів оренди трьох приміщень онкоцентру завершена нотаріально. Пацієнти продовжать безкоштовне лікування в належних їм корпусах", — підсумував Олег Кіпер.

Раніше ми писали, що найбільший онкоцентр півдня може залишитися без приміщення, де розташоване відділення хімієтерапії. Все через те, що рішенням Одеської обласної ради три корпуси лікарні передали приватникам на 49 років.