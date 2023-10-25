Онкохворі можуть опинитися на вулиці з причини передачі в оренду лікувальних корпусів на 49 років

Відвідувачі протипухлинного центру в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Найбільший онкоцентр півдня може залишитися без приміщення, де розташоване відділення хімієтерапії. Все через те, що рішенням Одеської обласної ради три корпуси лікарні передали приватникам на 49 років.

Журналісти Новини.LIVE вирішили розібратися, як вийшло так, що онкохворі можуть опинитися на вулиці.

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Деталі справи

У жовтні минулого року Одеська обласна рада включає корпус онкоцентру на 700 кв. м у перелік майна, що передається в оренду на 5 років. Тоді директором Протипухлинного центру був В’ячеслав Полясний, якому й надійшла пропозиція від ТОВ "БМТ Україна" з проханням оренди нежитлової будівлі. Далі до орендної справи долучився департамент охорони здоров'я Одеської ОВА, який на той момент очолювала Наталія Одарій-Захарієва, зараз вона є радником міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. Саме за її сприяння в оренду передали не один корпус, а три, серед яких відділення хімієтерапії. Загальна площа корпусів становить понад 2000 кв. м, та, як виявилося, договори підписані не на 5 років, а вже на 49.

Із хворими на вихід

Новим гендиректором після Полясного було призначено Ольгу Покітко. За словами очільниці закладу, орендну плату, яка становила 154 тис. грн, орендарі виплачувати припинили. Вони поставили чіткі умови — корпуси мають бути звільненні.

"У нас склалася катастрофічна ситуація з трьома корпусами, серед яких відділення хімієтерапії. Згідно з умовами договору, ми повинні звільнити ці корпуси, і наші хворі повинні піти на вулицю та не отримати безплатно хімієтерапії", — розповідає директорка онкоцентру Ольга Покітко.

Гендиректорка протипухлинного центру Ольга Покітко. Фото: Новини.LIVE

Керівництво протипухлинного центру звернулося до прокуратури. Адже там вважають, оренда була організована не просто так. Метою фірми начебто було організувати приватну клініку.

"Вони в умовах договору прописують надання медичної допомоги. Це свідчить про те, що це приватні послуги з цієї ж хімієтерапії. Тобто ми повинні все залишити, залишити безкоштовне надання медичної допомоги з хімієтерапії та паліативної допомоги, а медичний центр має бути приватним. І вартість процедури буде коштувати від 10 до 100 тис. грн", — зізнається директорка лікарні.

Орендарі хочуть зробити тут приватну лікарню. Фото: Новини.LIVE

Боротьба за корпуси

Щоденно в регіональний протипухлинний центр потрапляє від 100 до 120 пацієнтів. Серед 3 корпусів, які перебувають в оренді, один не функціонує, а інших два є надважливими для лікарні.

"Це відділення хімієтерапії, де отримують допомогу курсом хімії 30 людей щоденно. У нас дуже велика прохідність. Ми не тільки Одеський регіон обслуговуємо, але й надаємо допомогу внутрішньопереміщеним особам, тому що ми єдині, де є хімієтерапія", — каже директорка центру Ольга Покітко.

Приймальня відділення хімієтерапії.

​​​​​Фото: Новини.LIVE

Палата у відділенні хімієтерапії. Фото: Новини.LIVE

За словами керівництва закладу, ніхто не збирається відступати. Зараз тут навіть роблять ремонт в орендованих корпусах. Не менш важливою будівлею, якою теж намагаються заволодіти, є корпус, в якому розміщене відділення паліативної допомоги.

"Складне відділення, де хворі доживають свої останні дні. Ми його теж ремонтуємо, попри те, що воно в оренді. Ми не збираємося його покинути. Зараз у відділенні 14 хворих. Щоденно шпиталізуємо десь 2-3 людини", — зазначає Ольга Покітко.

Ольга Покітко про відділення паліативної допомоги. Фото: Новини.LIVE

Ремонт у відділення паліативної допомоги. Фото: Новини.LIVE

"Через відділення паліативної допомоги за рік проходить понад 300 осіб. Ми намагаємося допомагати всім, нікому не відмовляємо. Якщо ці приміщення заберуть, то за фактом подібного відділення немає де відкрити на території онкодиспансеру", — розповідає медбрат Іван Ткаченко.

Медбрат Іван Ткаченко про паліативну допомогу. Фото: Новини.LIVE

Самі ж пацієнти протипухлинного центру дуже обурені ситуацією. Зі сльозами на очах зізнаються, що таких людей з онкохворобами дуже багато, а лікуватися немає де, ще й до всього останнє відібрати хочуть.

"Ви знаєте, зараз дуже багато онкохворих. Це й другий корпус не вміщує ту кількість людей. Люди там лежать у коридорі. Один корпус, і якщо цей ще заберуть, то скільки людей недоотримує ще лікування. Це дуже тяжка хвороба, і дуже мало місць. Якщо заберуть цей корпус, то ми будемо на порозі вже сидіти та приймати лікування", — пацієнтка онкоцентру Галина.

Пацієнтка онкоцентру Галина.

Фото: Новини.LIVE

"Цей корпус для нас — це дихання, це життя. Будь ласка, не турбуйте наших лікарів. Вони у нас гарні, ми молимося на них. Вони лікарі від Бога. І сестрички, головне, щоб їх було більше," — каже пацієнтка Лариса.

Пацієнткпа Лариса про фахівців онкоцентру. Фото: Новини.LIVE

Онколікарня для таких пацієнтів — остання можливість та надія на одужання та кваліфіковану безплатну допомогу. Щоправда, чиновники та комерційні фірми вбачають у цьому лише бізнес та гроші.

Питання на контролі

Протипухлинний центр також звернувся до Одеської військової адміністрації з проханням про допомогу в розв’язані цього проблемного питання в рамках правового поля. Адже керівництво лікарні вимагає розірвати орендні договори. Заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов запевняє, що наразі тривають відомчі перевірки медичних закладів на території Одещини.

"Наразі ми встановили численні факти грубих порушень чинного законодавства під час передачі 3 корпусів в оренду комерційній структурі на 49 років. З урахуванням всіх виявлених порушень наразі підготовлено листа за підписом голови Одеської ОВА на адресу голови облради з пропозицією розв'язати питання щодо доцільності вказаних договорів та ініціювання про дострокове розірвання цих договорів", — запевняє Олександр Харлов.

Олександр Харлов про ситуацію з онкоцентром. Фото: Новини.LIVE

Також заступник голови ОВА наголошує, що це питання перебуває під особистим контролем голови військової адміністрації Олега Кіпера. Наразі розглядаються варіанти, як можна повернути корпуси лікарні.