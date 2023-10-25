Онкобольные могут оказаться на улице по причине передачи в аренду лечебных корпусов на 49 лет

Посетители противоопухолевого центра в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Наибольший онкоцентр юга может остаться без помещения, где находится отделение химиотерапии. Все потому, что решением Одесского областного совета три корпуса больницы передали частникам на 49 лет.

Журналисты Новини.LIVE решили разобраться, как получилось так, что онкобольные могут оказаться на улице.

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Детали дела

В октябре прошлого года Одесский областной совет включает корпус онкоцентра на 700 кв. м в список имущества, которое передается в аренду на 5 лет. Тогда директором онкоцентра был Вячеслав Полясный, которому и поступило предложение от ООО "БМТ Украина" с просьбой аренды нежилого здания. Далее к арендному делу присоединился департамент здравоохранения Одесской ОВА, который возглавляла на тот момент, Наталья Одарий-Захариева, сейчас она является советником министра здравоохранения Виктора Ляшко. Именно при ее содействии в аренду передали не один корпус, а три, среди которых отделение химиотерапии. Общая площадь корпусов составляет более 2000 кв. м, но, как оказалось, договоры подписаны не на 5 лет, а уже на 49.

С больными на выход

Новым гендиректором после Полясного была назначена Ольга Покитко. По словам руководителя больницы, арендную плату, которая составляла 154 тыс. грн, арендаторы выплачивать прекратили. Они поставили четкие условия — корпуса должны быть освобождены.

"У нас сложилась катастрофическая ситуация с тремя корпусами. Среди которых отделение химиотерапии. Согласно условиям договора, мы должны освободить эти корпуса и наши больные должны пойти на улицу и не получить бесплатно химиотерапии", — рассказывает директор онкоцентра Ольга Покитко.

Гендиректор онкоцентра Ольга Покитко. Фото: Новини.LIVE

Руководство онкоцентра обратилось в прокуратуру. Там ведь считают, аренда была организована не просто так. Целью фирмы, возможно, было организовать частную клинику.

"Они в условиях договора прописали оказание медицинской помощи. Это свидетельствует, что это частные услуги по той же химиотерапии. То есть мы должны все оставить, оставить бесплатное предоставление медицинской помощи по химиотерапии и паллиативной помощи, а медицинский центр должен быть частным. И стоимость процедуры будет от 10 до 100 тыс. грн", — признается директор больницы.

Арендаторы хотят сделать здесь частную больницу. Фото: Новини.LIVE

Борьба за корпуса

Ежедневно в региональный онкоцентр попадает от 100 до 120 пациентов. Среди 3 корпусов, которые находятся в аренде, один не функционирует, а остальные два являются сверхважными для больницы.

"Это отделение химиотерапии, где получают помощь курсом химии 30 человек ежедневно. У нас очень большая проходимость. Мы не только Одесский регион обслуживаем, но и оказываем помощь внутриперемещенным лицам, потому что мы единственные, где есть химиотерапия", — говорит директор центра Ольга Покитко.

Приемное отделение химиотерапии.

​​Фото: Новини.LIVE

Палата в отделении химиотерапии. Фото: Новини.LIVE.

По словам руководства больницы, никто не собирается отступать. Сейчас здесь даже проводят ремонт в арендованных корпусах. Не менее важным зданием, которым тоже пытаются завладеть, является корпус, где расположено отделение паллиативной помощи.

"Сложное отделение, где больные доживают свои последние дни. Мы его тоже ремонтируем, несмотря на то, что оно в аренде. Мы не собираемся его покидать. Сейчас в отделении 14 больных. Ежедневно госпитализируем где-то 2-3 человека", — отмечает Ольга Покитко.

Ольга Покитко об отделении паллиативной помощи. Фото: Новини.LIVE

Ремонт в отделении паллиативной помощи. Фото: Новини.LIVE

"Через отделение паллиативной помощи за год проходит более 300 человек. Мы стараемся помогать всем, никому не отказываем. Если эти помещения заберут, то по факту подобное отделение негде открыть на территории онкодиспансера", — рассказывает медбрат Иван Ткаченко.

Медбрат Иван Ткаченко о паллиативной помощи. Фото: Новини.LIVE

Сами пациенты онкоцентра очень возмущены ситуацией. Со слезами на глазах признаются, что таких людей с онкоболезнями очень много, а лечиться негде, еще ко всему последнее отобрать хотят.

"Вы знаете, сейчас очень много онкобольных. Это и второй корпус не вмещает то количество людей. Люди там лежат в коридоре. Один корпус, и если этот еще заберут, то сколько людей недополучает еще лечение. Это очень тяжелая болезнь, и очень мало мест. Если заберут этот корпус, мы будем на пороге уже сидеть и принимать лечение», — пациентка онкоцентра Галина.

Пациентка онкоцентра Галина.

Фото: Новини.LIVE

"Этот корпус для нас — это дыхание, это жизнь. Пожалуйста, не беспокойте наших врачей. Они у нас хорошие, мы молимся на них. Они врачи от Бога. И сестрички, главное, чтобы их было больше", — говорит пациентка Лариса.

Пациентка Лариса о специалистах онкоцентра. Фото: Новини.LIVE

Онкобольница для таких пациентов — последняя возможность и надежда на выздоровление и квалифицированную бесплатную помощь. Правда, чиновники и коммерческие фирмы видят в этом только бизнес и деньги.

Вопросы на контроле

Онкоцентр также обратился в Одесскую военную администрацию с просьбой о помощи в решении этого проблемного вопроса в рамках правового поля. Ведь руководство больницы требует расторгнуть арендные договоры. Заместитель главы Одесской ОВ Александр Харлов уверяет, что в настоящее время продолжаются ведомственные проверки медицинских учреждений на территории Одесчины.

"В настоящее время мы установили многочисленные факты грубых нарушений действующего законодательства при передаче 3 корпусов в аренду коммерческой структуре на 49 лет. С учетом всех выявленных нарушений подготовлено письмо с подписью главы Одесской ОВА в адрес главы облсовета с предложением решить вопрос о целесообразности указанных договоров и инициирования досрочного расторжения этих договоров", — уверяет Александр Харлов.

Александр Харлов о ситуации с онкоцентром. Фото: Новини.LIVE

Также заместитель главы ОВА подчеркивает, что этот вопрос находится под личным контролем главы военной администрации Олега Кипера. В настоящее время рассматриваются варианты, как можно вернуть корпуса больнице.