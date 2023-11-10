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Судьба одесского онкоцентра – председатель ОВА рассказал о ходе дела

10 ноября 2023 15:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Судьба одесского онкоцентра – председатель ОВА рассказал о ходе дела
Одесский онкологический центр Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Недавно в Одессе разгорелся скандал вокруг крупнейшего онкологического центра на юге Украины. Это связано с тем, что Одесский областной совет передал в аренду на 49 лет частной компании три корпуса медицинского учреждения.

О том, почему так получилось и как собираются решать проблему, в эксклюзивном интервью Новинам.LIVE рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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По его словам, сейчас этот вопрос рассматривается на высшем уровне, ведь непонятно, как получилось так, что в департамент обращаются за одним помещением на 5 лет, а передают три на 49 с людьми.

"Парадокс в том, что лежат больные люди, и вы знаете, с какими болезнями там находятся пациенты. Часть из них, давайте грубо скажем, вообще ожидают последних своих дней. У них есть только надежда получить определенные лекарства, чтобы выжить, чтобы прожить и продлить себе жизнь", — отметил Кипер.

Судьба онкодиспансера

Также Кипер подчеркнул, что частная компания, которой должны были отдать в аренду помещение, в добровольном порядке от этого отказалась. Уже есть соответствующее решение суда, однако правоохранительные органы продолжают изучать детали инцидента.

"Соглашение по расторжению договоров аренды трех помещений онкоцентра завершено нотариально. Пациенты продолжат бесплатное лечение в принадлежащих им корпусах", — подытожил Олег Кипер.

Ранее мы писали, что самый большой онкоцентр юга может остаться без помещения, где расположено отделение химиотерапии. Все потому, что решением Одесского областного совета три корпуса больницы передали частникам на 49 лет.

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