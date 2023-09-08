КАС скасував рішення про розширення села на Одещині

Національний парк на Одещині. Фото: Національний природний парк "Тузловські лимани"

Касаційний адміністративний суд скасував рішення райради про розширення меж села Приморське Одеської області. Місцева влада намагалася розширити кордони, забравши собі землю національного парку "Тузловські лимани".

Про це Новини.LIVE дізналися з рішення Судової влади України.

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КАС ВС погодився з висновком апеляційного суду, що Татарбунарська районна рада не мала повноважень розпоряджатися землями державної власності, які були включені до складу національного природного парку без вилучення. Розпорядником таких земель є місцеві державні адміністрації.

"Національний природний парк "Тузловські лимани" є бюджетною, неприбутковою, природоохоронною, рекреаційною, культурно-освітньою, науково-дослідною установою загальнодержавного значення. Він входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення та використання", — йдеться у повідомленні.

Деталі справи

У 2020 році влада селища Приморське Татарбунарського району ухвалила рішення про збільшення території. Після цього були розширені межі села до площі 1101,2074 га шляхом земель, що є частиною національного природного парку. Після цього КАС ВС скасував рішення районної ради на користь національного парку.

Нагадаємо, На Тузловських лиманах в Одеській області зібралася зграя мігруючих птахів. У міжсезоння до національного парку прилетіли качки різних видів.