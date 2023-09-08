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Судьба "Тузловских лиманов": КАС отменил решение о расширении села на Одесчине

8 сентября 2023 15:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
КАС отменил решение о расширении села в Одесской области
Национальный парк на Одесчине. Фото: Национальный природный парк "Тузловские лиманы"
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Кассационный административный суд отменил решение райсовета о расширении границ села Приморское Одесской области. Местные власти пытались расширить границы, забрав себе землю национального парка "Тузловские лиманы".

Об этом Новини.LIVE узнали из решения Судебных властей Украины.

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КАС ВС согласился с выводом апелляционного суда, что Татарбунарский районный совет не имел полномочий распоряжаться землями государственной собственности, включенными в состав национального природного парка без изъятия. Распорядителем таких земель являются местные государственные администрации.

"Национальный природный парк "Тузловские лиманы" является бюджетным, неприбыльным, природоохранным, рекреационным, культурно-образовательным, научно-исследовательским учреждением общегосударственного значения. Он входит в состав природно-заповедного фонда Украины, охраняется как национальное достояние, в отношении которого устанавливается особый режим охраны, воспроизведения и использования", — говорится в сообщении.

Детали дела

В 2020 году власти поселка Приморское Татарбунарского района приняли решение об увеличении территории. После этого были расширены границы села до площади 1101,2074 га путем земель, ставших частью национального природного парка. После этого КАС ВС отменил решение районного совета в пользу национального парка.

Напомним, на Тузловских лиманах в Одесской области собралась стая мигрирующих птиц. В межсезонье в национальный парк прилетели утки разных видов.

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