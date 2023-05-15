Доля зернового коридору не визначена, — Ольга Трофімцева

Завантаження українського зерна. Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

Подальша доля роботи зернового коридору досі не визначена. Що буде з українським збіжжям поки невідомо.

Про це під час брифінгу повідомила посол МЗС з особливих доручень, координаторка Ради експортерів та інвесторів Ольга Трофімцева.

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"На сьогодні ми маємо підвішену ситуацію невизначеності щодо зернового коридору. Тому що сигнали зараз є різні. Туреччина говорить, що начебто до 18 травня має бути продовжена. Але на цьому тижні, на скільки мені відомо, ніяких додаткових перемовин не заплановано. Минулого тижня ніякого конкретного результату щодо продовження "зернової угоди" ми не отримали", — зазначила Ольга Трофімцева.

Утім, Ольга Трофімцева зауважила, що згідно з наявною сьогодні інформацією, Росія погодиться на продовження "зернового коридору" ще на 60 днів.

Зазначимо, за минулий тиждень у рамках "зернової ініціативи" 18 суден покинули українські порти. На їхньому борту було понад пів мільйона тон зерна та інших продуктів. Тим часом в бік Босфору вирушило 83 російські судна.

Нагадаємо, аграрії Одеської області завершують другу весняну посівну в умовах воєнного стану. Попри складнощі з логістикою, дефіцит працівників сільськогосподарського сектору та здорожчання ціни на паливо та добрива, в регіоні все ж таки вдалося засіяти зерновими, ярими та зернобобовими культурами заплановані площі. Тривалі опади протягом квітня-травня позитивно вплинули на стан посівів, які сьогодні стрімко йдуть у ріст.