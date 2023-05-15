Судьба зернового коридора не определена, — Ольга Трофимцева

Загрузка украинского зерна. Фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины

Дальнейшая судьба работы зернового коридора до сих пор не определена. Что будет с украинским зерном, пока неизвестно.

Об этом на брифинге сообщила посол МИД по особым поручениям, координатор Совета экспортеров и инвесторов Ольга Трофимцева.

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"На сегодняшний день мы имеем подвешенную ситуацию неопределенности относительно зернового коридора. Потому что сигналы сейчас разные. Турция говорит, что вроде бы до 18 мая должна быть продолжена. Но на этой неделе, на сколько мне известно, никаких дополнительных переговоров не запланировано. На прошлой неделе никакого конкретного результата по продлению "зернового соглашения "мы не получили", — отметила Ольга Трофимцева.

Впрочем, Ольга Трофимцева отметила, что согласно имеющейся сегодня информации Россия согласится на продление "зернового коридора" еще на 60 дней.

Отметим, за прошлую неделю в рамках "зерновой инициативы" 18 судов покинули украинские порты. На их борту было более полумиллиона тонн зерна и других продуктов. Тем временем в сторону Босфора отправились 83 российских судна.

Напомним, аграрии Одесской области завершают вторую весеннюю посевную в условиях военного положения. Несмотря на сложности с логистикой, дефицит работников сельскохозяйственного сектора и удорожание цены на топливо и удобрения, в регионе все же удалось засеять зерновыми, яровыми и зернобобовыми культурами запланированные площади. Длительные осадки в течение апреля-мая положительно повлияли на состояние посевов, которые сегодня стремительно уходят в рост.