Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Судьба зернового коридора не определена, — Ольга Трофимцева arrow

Судьба зернового коридора не определена, — Ольга Трофимцева

15 мая 2023 15:30
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Судьба зернового коридора не определена, — Ольга Трофимцева
Загрузка украинского зерна. Фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Дальнейшая судьба работы зернового коридора до сих пор не определена. Что будет с украинским зерном, пока неизвестно.

Об этом на брифинге сообщила посол МИД по особым поручениям, координатор Совета экспортеров и инвесторов Ольга Трофимцева.

Читайте также:

"На сегодняшний день мы имеем подвешенную ситуацию неопределенности относительно зернового коридора. Потому что сигналы сейчас разные. Турция говорит, что вроде бы до 18 мая должна быть продолжена. Но на этой неделе, на сколько мне известно, никаких дополнительных переговоров не запланировано. На прошлой неделе никакого конкретного результата по продлению "зернового соглашения "мы не получили", — отметила Ольга Трофимцева.

Впрочем, Ольга Трофимцева отметила, что согласно имеющейся сегодня информации Россия согласится на продление "зернового коридора" еще на 60 дней.

Отметим, за прошлую неделю в рамках "зерновой инициативы" 18 судов покинули украинские порты. На их борту было более полумиллиона тонн зерна и других продуктов. Тем временем в сторону Босфора отправились 83 российских судна.

Напомним, аграрии Одесской области завершают вторую весеннюю посевную в условиях военного положения. Несмотря на сложности с логистикой, дефицит работников сельскохозяйственного сектора и удорожание цены на топливо и удобрения, в регионе все же удалось засеять зерновыми, яровыми и зернобобовыми культурами запланированные площади. Длительные осадки в течение апреля-мая положительно повлияли на состояние посевов, которые сегодня стремительно уходят в рост.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас