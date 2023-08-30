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На Одещині через домашнє насильство на обліку перебувають сотні дітей

30 серпня 2023 19:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині понад півтори сотні дітей страждають від домашнього насильства
Світлана Кривощапова. Фото: Медіацентр Україна – Одеса
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області понад півтори сотні дітей перебувають на обліку про домашнє насилля. Цей показник, порівняно з минулим роком, збільшився майже на третину. 

Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса повідомила начальниця відділу соціально-правового захисту дітей служби у справах дітей Одеської обласної військової адміністрації Світлана Кривощапова.

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"Станом на перше липня 2023 року в Одеській області на обліку служб у справах перебувають 153 дитини", — говорить чиновниця. 

Від чого найбільше постраждали діти

  • психологічне насильство — 109 дітей;
  • фізичне насильство — 32 дитини;
  • сексуальне насильство — 5 дітей;
  • економічне насильство — 2 дитини.

Також за інформацією Світлани Кривощапової, переважання випадків психологічного насильства може бути пов’язано із рівнем життя ти вихованням у родині, невідповідністю батьків до вимог виховання, наявністю психічних чи фізичних вад в інших членів сім’ї. 

Нагадаємо, в Україні розмір аліментів залежать від рівня прожиткового мінімуму, а кінцеві суми — від віку дітей та доходів платника аліментів. Також передбачається покарання за ігнорування обов'язку сплати аліментів. Новини.LIVE розповіли, чи зміняться розміри аліментів, а також які зараз штрафи за їх несплату.

Додамо, за минулий тиждень в Одесі народилося 146 українців, серед яких дві пари близнюків. Серед маленьких левенят 77 дівчаток та 69 хлопчиків. 

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