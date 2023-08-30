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На Одесчине из-за домашнего насилия на учете перебывают сотни детей

30 августа 2023 19:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области более полутора сотен детей страдают от домашнего насилия
Светлана Кривощапова. Фото: Медиацентр Украина – Одесса
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области более полутора сотен детей состоят на учете о домашнем насилии. Этот показатель по сравнению с прошлым годом увеличился почти на треть.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина — Одесса сообщила начальница отдела социально-правовой защиты детей службы по делам детей Одесской областной военной администрации Светлана Кривощапова.

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"По состоянию на первое июля 2023 года в Одесской области на учете служб по делам состоят 153 ребенка", — говорит чиновница.

От чего больше всего пострадали дети

  • психологическое насилие — 109 детей;
  • физическое насилие — 32 ребенка;
  • сексуальное насилие — 5 детей;
  • экономическое насилие — 2 ребенка.

Также по информации Светланы Кривощаповой, преобладание случаев психологического насилия может быть связано с уровнем жизни и воспитанием в семье, несоответствием родителей требованиям воспитания, наличием психических или физических недостатков у других членов семьи.

Напомним, в Украине размер алиментов зависит от уровня прожиточного минимума, а конечные суммы — от возраста детей и доходов плательщика алиментов. Также предусматривается наказание за игнорирование долга по уплате алиментов. Новини.LIVE рассказали, изменятся ли размеры алиментов, а также какие сейчас штрафы за их неуплату.

За прошедшую неделю в Одессе родилось 146 украинцев, среди которых две пары близнецов. Среди маленьких львят 77 девочек и 69 мальчиков.

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