В Одесской области более полутора сотен детей страдают от домашнего насилия

Светлана Кривощапова. Фото: Медиацентр Украина – Одесса

В Одесской области более полутора сотен детей состоят на учете о домашнем насилии. Этот показатель по сравнению с прошлым годом увеличился почти на треть.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина — Одесса сообщила начальница отдела социально-правовой защиты детей службы по делам детей Одесской областной военной администрации Светлана Кривощапова.

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"По состоянию на первое июля 2023 года в Одесской области на учете служб по делам состоят 153 ребенка", — говорит чиновница.

От чего больше всего пострадали дети

психологическое насилие — 109 детей;

физическое насилие — 32 ребенка;

сексуальное насилие — 5 детей;

экономическое насилие — 2 ребенка.

Также по информации Светланы Кривощаповой, преобладание случаев психологического насилия может быть связано с уровнем жизни и воспитанием в семье, несоответствием родителей требованиям воспитания, наличием психических или физических недостатков у других членов семьи.

Напомним, в Украине размер алиментов зависит от уровня прожиточного минимума, а конечные суммы — от возраста детей и доходов плательщика алиментов. Также предусматривается наказание за игнорирование долга по уплате алиментов. Новини.LIVE рассказали, изменятся ли размеры алиментов, а также какие сейчас штрафы за их неуплату.

За прошедшую неделю в Одессе родилось 146 украинцев, среди которых две пары близнецов. Среди маленьких львят 77 девочек и 69 мальчиков.