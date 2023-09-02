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Допомагала "відкосити" від армії: в Одесі затримали голову лікарської комісії

2 вересня 2023 18:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі затримали голову лікарської комісії
Медик отримав хабар. Фото ілюстративне: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі затримали виконувачку обов'язків голови центральної лікарської комісії обласного центру соціально значущих хвороб. Медика підозрюють у вимаганні хабара за документи про непридатність до служби.

Про це повідомили джерела у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Деталі схеми

Попередньо встановлено, що голова центральної лікарської консультативної комісії КНП "Одеський обласний центр соціально значущих хвороб" вимагала та отримала 1,5 тис. доларів США неправомірної вигоди від громадянина за розв'язання питання щодо непридатності його до військової служби за станом здоров’я. За ці гроші вона пообіцяла виготовити довідку з діагнозом: закрита форма хвороби — туберкульозу, що дозволяє ухилятись від мобілізації до Збройних сил України.

Відомо, що 1 вересня правоохоронці провели обшуки за місцем розташування приміщень, де здійснюється протиправна діяльність, та за місцем проживання фігурантки. За їх результатами вилучено медичну документацію, журнали вхідної/вихідної кореспонденції, посадові обов’язки тощо, які можуть мати значення для здійснення подальшого досудового розслідування.

Наразі жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років із конфіскацією майна. 

Нагадаємо, в Одеській області на лаву підсудних відправили чиновника за вимагання хабара. Працівник Болградського ТЦК допомагав потенційним призовникам уникнути мобілізації.

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