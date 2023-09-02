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Помогала "откосить" от армии: в Одессе задержали главу врачебной комиссии

2 сентября 2023 18:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе задержали главу врачебной комиссии
Медик получил взятку. Фото иллюстративный: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе задержали исполняющую обязанности главы центральной врачебной комиссии областного центра социально значимых болезней. Медика подозревают в вымогательстве взятки за документы о непригодности к службе.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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Предварительно установлено, что глава центральной врачебной консультативной комиссии КНП "Одесский областной центр социально значимых болезней" требовала и получила 1,5 тыс. долларов США неправомерной выгоды от гражданина за решение вопроса о непригодности его к военной службе по состоянию здоровья. За эти деньги она пообещала сделать справку с диагнозом: закрытая форма болезни туберкулеза, позволяющая уклоняться от мобилизации в Вооруженные силы Украины.

Известно, что 1 сентября правоохранители провели обыски по месту нахождения помещений, где осуществляется противоправная деятельность, и по месту жительства фигуранки. По их результатам изъята медицинская документация, журналы входящей/исходящей корреспонденции, должностные обязанности и т.п., которые могут иметь значение для дальнейшего досудебного расследования.

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области на скамью подсудимых отправили чиновника за вымогательство взятки. Работник Болградского ТЦК помогал потенциальным призывникам избежать мобилизации.

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