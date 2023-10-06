Вилучену у контрабандистів на Одещині збою передали військовим

Вилучена у контрабандистів зброя. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) передало військовим зброю, яку вилучили у контрабандистів. Відомо, що група осіб намагалася нелегально продати кулемети в Одеській області.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань України.

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За інформацією посадовців, зброю передали бійцям Національної гвардії та Силам територіальної оборони Одещини. Зброя вже використовується за призначенням.

Що відомо про контрабандну зброю

Правоохоронці встановили, що зброя була нелегально ввезена на територію України ще у 2014 році, проте увесь цей час лежала "в очікуванні" на складі конфіскату. Вартість 15 гвинтівок сягає понад півмільйона гривень.

Наразі Служба безпеки України знешкодила злочинне угрупування, яке тероризувало мешканців Одеської та Кіровоградської областей. Група осіб здійснювали розбійні напади на місцевих жителів та вимагали з них гроші, автомобілі та нерухоме майно.

Шахрайські схеми на Одещині

Нагадаємо, троє мешканців Одеської області привласнили понад 300 тисяч гривень банківських карток, прикриваючись "допомогою від ООН". Українців закликають звертатись до поліції в разі незаконного списання грошей за цією схемою.

Додамо, мешканець Одещини розміщував у соцмережах інформацію про продаж автомобілів, яких не існує, за заниженими цінами для ЗСУ. Однією з умов продажу авто була сплата авансу на його банківську картку.