На Одещині затримали злочинне угрупування

Чоловіка затримали правоохоронці. Фото: СБУ

Служба безпеки України знешкодила злочинне угрупування, яке тероризувало мешканців Одеської та Кіровоградської областей. Група осіб здійснювали розбійні напади на місцевих жителів та вимагали з них гроші, автомобілі та нерухоме майно.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

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Як діяли злочинці

Група людей нападала на місцевих мешканців з метою залякування. У разі незгоди платити "данину" бандити погрожували викраденням потерпілих та фізичною розправою над ними та їхніми близькими.

"Кримінальники створювали штучну конфліктну ситуацію з мешканцем Одещини, з якого потім вимагали "переписати" власну квартиру на одного з рекетирів", — йдеться у повідомленні.

Також учасники угрупування продавали зброю і боєприпаси, залишені російськими окупантами на місцях активних бойових дій.

Затримали "на гарячому"

Співробітникам СБУ вдалося затримати ватажка групи разом з трьома учасниками, коли вони намагалися продати автомат Калашникова та кулемет. За зброю злочинці очікували отримати понад 5 тисяч доларів.

Відомо, що надалі вони планували поступово поширювати свій злочинний вплив на різні регіони України.

Яке покарання загрожує

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру одразу за шістьма статтями Кримінального кодексу України. Наразі вони перебувають під вартою. Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення.

Нагадаємо, одеська поліція вжила кроків проти 52-річної місцевої підприємиці, яка без дозволу облаштувала ресторан. Загалом жінка привласнила понад 100 квадратних метрів, що належить територіальній громаді.