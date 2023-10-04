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На Одесчине задержали преступную группировку, которая занималась рэкетом: детали

4 октября 2023 15:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области задержали преступную группировку
Мужчину задержали правоохранители. Фото: СБУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Служба безопасности Украины обезвредила преступную группировку, терроризировавшую жителей Одесской и Кировоградской областей. Группа лиц совершала разбойные нападения на местных жителей и требовали от них деньги, автомобили и недвижимое имущество.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

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Как действовали преступники

Группа людей нападала на местных жителей с целью устрашения. В случае несогласия платить "дань", бандиты угрожали похищением потерпевших и физической расправой над ними и их близкими.

"Уголовники создали искусственную конфликтную ситуацию с жителем Одесчины, от которого потом требовали "переписать" собственную квартиру на одного из рэкетиров", — говорится в сообщении.

Также участники группировки продавали оружие и боеприпасы, оставленные русскими оккупантами на местах активных боевых действий.

Задержали "на горячем"

Сотрудникам СБУ удалось задержать главаря группы вместе с тремя участниками, когда они пытались продать автомат Калашникова и пулемет. За оружие преступники ожидали получить более 5 тысяч долларов.

Известно, что в дальнейшем они планировали постепенно распространять свое преступное влияние на разные регионы Украины.

Какое наказание грозит

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении сразу по шести статьям Уголовного кодекса Украины. В настоящее время они находятся под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения.

Напомним, одесская полиция предприняла шаги против 52-летней местной предпринимательницы, которая без разрешения обустроила ресторан. В общей сложности женщина присвоила более 100 квадратных метров, принадлежащих территориальной громаде.

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