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Помощь армии: изъятое у контрабандистов на Одесчине оружие передали военным

6 октября 2023 12:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Изъятую у контрабандистов в Одесской области сбоя передали военным
Изъятое у контрабандистов оружие. Фото: ДБР
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Государственное бюро расследований (ДБР) передало военным оружие, которое изъяли у контрабандистов. Известно, что группа пыталась нелегально продать пулеметы в Одесской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований Украины.

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По информации чиновников, оружие было передано бойцам Национальной гвардии и Силам территориальной обороны Одесчины. Оружие уже используется по назначению.

Что известно о контрабандном оружии

Правоохранители установили, что оружие было нелегально ввезено на территорию Украины еще в 2014 году, однако все это время лежало "в ожидании" на складе конфиската. Стоимость 15 винтовок составляет более полумиллиона гривен.

Служба безопасности Украины обезвредила преступную группировку, которая терроризировала жителей Одесской и Кировоградской областей. Группа лиц совершала разбойные нападения на местных жителей и требовали с них деньги, автомобили и недвижимое имущество.

Мошеннические схемы в Одесской области

Напомним, трое жителей Одесской области присвоили более 300 тысяч гривен банковских карт, прикрываясь "помощью от ООН". Украинцев призывают обращаться в полицию в случае незаконного списания денег по этой схеме.

Добавим, житель Одесчины размещал в соцсетях информацию о продаже не существующих автомобилей по заниженным ценам для ВСУ. Одним из условий продажи авто была уплата аванса на его банковскую карту.

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