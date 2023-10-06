Изъятую у контрабандистов в Одесской области сбоя передали военным

Помощь армии: изъятое у контрабандистов на Одесчине оружие передали военным
Государственное бюро расследований (ДБР) передало военным оружие, которое изъяли у контрабандистов. Известно, что группа пыталась нелегально продать пулеметы в Одесской области.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований Украины.
По информации чиновников, оружие было передано бойцам Национальной гвардии и Силам территориальной обороны Одесчины. Оружие уже используется по назначению.
Что известно о контрабандном оружии
Правоохранители установили, что оружие было нелегально ввезено на территорию Украины еще в 2014 году, однако все это время лежало "в ожидании" на складе конфиската. Стоимость 15 винтовок составляет более полумиллиона гривен.
Служба безопасности Украины обезвредила преступную группировку, которая терроризировала жителей Одесской и Кировоградской областей. Группа лиц совершала разбойные нападения на местных жителей и требовали с них деньги, автомобили и недвижимое имущество.
Мошеннические схемы в Одесской области
Напомним, трое жителей Одесской области присвоили более 300 тысяч гривен банковских карт, прикрываясь "помощью от ООН". Украинцев призывают обращаться в полицию в случае незаконного списания денег по этой схеме.
Добавим, житель Одесчины размещал в соцсетях информацию о продаже не существующих автомобилей по заниженным ценам для ВСУ. Одним из условий продажи авто была уплата аванса на его банковскую карту.