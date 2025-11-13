Одеса виділить понад 130 мільйонів на допомогу постраждалим

Сергій Лисак під час виконкому. Фото ілюстративне: Сергій Лисак

В Одесі виділяють додаткові кошти для підтримки людей, які постраждали від обстрілів чи стихійних лих. Частину грошей передадуть районним адміністраціям для виплат одеситам, чиє житло пошкоджене, іншу — залишать у міському резерві для швидкого реагування на надзвичайні події.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Збільшення резерву

За словами Лисака, на позачерговій сесії виконкому ухвалено рішення збільшити резервний фонд на 32 мільйони гривень. Ще близько 100 мільйонів планують додати під час найближчої сесії міськради. Кошти необхідні для того, щоб швидко реагувати на надзвичайні ситуації — від наслідків збройної агресії до стихійних лих. Зокрема, гроші з фонду спрямовуватимуть на матеріальну допомогу одеситам, які опинилися у складних обставинах.

Окрім цього, місто виділить 68,5 мільйона гривень для підтримки жителів, що постраждали від потужного буревію 30 вересня. Люди зможуть отримати компенсацію після оформлення документів у своїх районних адміністраціях.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як одесити ставлять до тисячі гривень, яку виділяє держава громадянам. Також ми писали, що в Одесі збільшать виплати постраждалим від російських атак.