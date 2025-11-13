Одесса выделит более 130 миллионов на помощь пострадавшим

Сергей Лысак во время исполкома. Фото иллюстративное: Сергей Лысак

В Одессе выделяют дополнительные средства для поддержки людей, пострадавших от обстрелов или стихийных бедствий. Часть денег передадут районным администрациям для выплат одесситам, чье жилье повреждено, другую — оставят в городском резерве для быстрого реагирования на чрезвычайные происшествия.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Увеличение резерва

По словам Лысака, на внеочередной сессии исполкома принято решение увеличить резервный фонд на 32 миллиона гривен. Еще около 100 миллионов планируют добавить во время ближайшей сессии горсовета. Средства необходимы для того, чтобы быстро реагировать на чрезвычайные ситуации — от последствий вооруженной агрессии до стихийных бедствий. В частности, деньги из фонда будут направлять на материальную помощь одесситам, которые оказались в сложных обстоятельствах.

Кроме этого, город выделит 68,5 миллиона гривен для поддержки жителей, пострадавших от мощного урагана 30 сентября. Люди смогут получить компенсацию после оформления документов в своих районных администрациях.

Напомним, мы сообщали о том, как одесситы относятся к тысяче гривен, которую выделяет государство гражданам. Также мы писали, что в Одессе увеличат выплаты пострадавшим от российских атак.