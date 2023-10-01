Допомога Одеським агропідприємствам: в Україні стартує новий проєкт

Ксенія Сидоркіна, директорка Програми USAID АГРО. Фото: ВАР

Всеукраїнська аграрна рада спільно з Програмою USAID з аграрного і сільського розвитку запускає важливий проєкт. Його мете — надати юридичну та експертну підтримку агровиробникам, які постраждали внаслідок бойових дій або тимчасової окупації Росією.

Про це йдеться на сайті Всеукраїнської аграрної ради.

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Постраждалі регіони

За даними Київської школи економіки, загальні втрати агропромислового комплексу України оцінюються майже у 9 мільярдів доларів. Особливо важкі наслідки відчули агросектор Луганської, Херсонської, Донецької, Харківської, Запорізької, Сумської, Чернігівської, Житомирської, Миколаївської та Одеської областей.

"Наша спільна мета — забезпечити можливість кожному агровиробнику, який постраждав, відновити свою діяльність та рухатися далі. Аграрії, що постраждали через бойові дії чи тимчасову окупацію, зможуть отримати безплатні юридичні консультації та допомогу у документуванні збитків та формуванні доказової бази щодо злочинів проти господарств", — йдеться у повідомленні.

Деталі проєкту

У рамках проєкту постраждалі сільгоспвиробники матимуть можливість отримати індивідуальні консультації з питань земельного, аграрного та податкового законодавства. Для оперативної юридичної підтримки запрацює гаряча консультаційна лінія за номером 067 503 19 08.

Зазначимо, що це вже другий проєкт, який реалізує Всеукраїнська аграрна рада за сприяння Програми USAID АГРО для підтримки постраждалих агровиробників від початку війни. Результатом попередньої співпраці стало створення інструментарію для фіксації збитків агровиробників — методології та інтерактивної мапи руйнувань агросектору. Зараз на ній зафіксовано вже 584 пошкоджені об’єкти.

Окрім того, минулого року понад 200 агровиробників отримали юридичну допомогу, 53 підприємства змогли отримати кредити для проведення посівної та продовження своєї діяльності, а 150 агрокомпаніям вдалося розблокувати податкові накладні. Очікується, що у межах нової співпраці ще більше агровиробників зможуть отримати кваліфіковану юридичну підтримку у розв'язання нагальних питань для відновлення.

Нагадаємо, в Одеській області призупинили посівну кампанію озимої пшениці. Це пов'язано з посушливою погодою та відсутністю вологи.