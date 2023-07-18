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США інвестує в економіку України 250 млн доларів

18 липня 2023 18:20
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
США інвестує в економіку України 250 млн доларів
Збір врожаю. Фото: Новини.LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

США інвестують в українську економіку 250 млн доларів. Зазначені кошти передбачені на підтримку сільського господарства. Також ведеться робота над створенням альтернативних шляхів експорту українського збіжжя.

Про це під час робочого візиту до Одеси розказала адміністраторка USAID Саманта Пауер, передають журналісти Новини.LIVE.

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За словами Саманти Пауер, інвестиції в економіку в Україну не лише допоможуть підтримати сільське господарство в країні, але й нагодувати тисячі родин по всьому світу.

"250 мільйонів доларів США на підтримку сільського господарства суверенної та незалежної України. В рамках програми Агро, яка стартувала рік тому, ми продовжуємо роботу з компаніями-перевізниками, які займаються експортом зерна. Також працюємо над створенням альтернативних шляхів експорту українського збіжжя. Плануємо  допомогти модернізувати пункти перетину в Україні, критичну інфраструктуру залізничного сектору, розширити доступ до запчастин і засобів модернізації вагонів та рухомого складу. Наразі працюємо із приватними партнерами, щоб підвищити експортну потужність портів Дунаю. Ми надамо додаткові зернові елеватори, навантажувальне обладнання, ваги, матеріали для лабораторних досліджень, щоб підвищити швидкість доставлення зерна", — розказала Саманта Пауер.

Також вона закликала інші держави, бізнес, філантропів долучитися до інвестиції в Україну, щоб зібрати гроші та допомогти фермерам працювати. Головне завдання — інвестувати в економіку України, яка буде сприяти добробуту українців у майбутньому.

Саманта Пауер. Фото: Новини.LIVE

"Ці інвестиції є частиною широких інвестицій, які робить уряд США, щоб допомогти Україні виграти війну не лише не полі бою, але й для того, щоб побудувати стійке майбутнє",— резюмувала Саманта Пауер.

Нагадаємо, Україна представила план Б подальшої реалізації зернової угоди без Російської Федерації. Відповідні офіційні листи були напередодні направлені президенту Туреччини Ердогану і Генсеку ООН Гутеррішу з пропозицією продовжити роботу Чорноморської зернової ініціативи чи її аналога в тристоронньому форматі.

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