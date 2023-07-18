США инвестирует в экономику Украины 250 млн долларов

Сбор урожая. Фото: Новини.LIVE

США инвестируют в украинскую экономику 250 млн долларов. Указанные средства предусмотрены в поддержку сельского хозяйства. Также ведется работа над созданием альтернативных путей экспорта украинского зерна.

Об этом во время рабочего визита в Одессу рассказала администратор USAID Саманта Пауэр, передают журналисты Новини.LIVE.

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По словам Саманты Пауэр, инвестиции в экономику Украины не только помогут поддержать сельское хозяйство в стране, но и накормить тысячи семей по всему миру.

"250 миллионов долларов США в поддержку сельского хозяйства суверенной и независимой Украины. В рамках программы Агро, которая стартовала год назад, мы продолжаем работу с компаниями-перевозчиками, занимающимися экспортом зерна. Также работаем над созданием альтернативных путей экспорта украинского зерна. Планируем помочь модернизировать пункты пересечения в Украине, критическую инфраструктуру железнодорожного сектора, расширить доступ к запчастям и средствам модернизации вагонов и подвижного состава. Пока работаем с частными партнерами, чтобы повысить экспортную мощность портов Дуная. Мы предоставим дополнительные зерновые элеваторы, погрузочное оборудование, весы, материалы для лабораторных исследований, чтобы повысить скорость доставки зерна", — рассказала Саманта Пауэр.

Также она призвала другие государства, бизнес, филантропы присоединиться к инвестиции в Украину, чтобы собрать деньги и помочь фермерам работать. Главная задача — инвестировать в экономику Украины, которая будет способствовать благосостоянию украинцев в будущем.

Саманта Пауэр. Фото: Новини.LIVE

"Эти инвестиции являются частью широких инвестиций, которые делает правительство США, чтобы помочь Украине выиграть войну не только на поле боя, но и для того, чтобы построить устойчивое будущее", — резюмировала Саманта Пауэр.

Напомним, Украина представила "план Б" дальнейшей реализации зернового соглашения без Российской Федерации. Соответствующие официальные письма накануне были направлены президенту Турции Эрдогану и Генсеку ООН Гутерришу с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате.