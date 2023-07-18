План Б для подальшої реалізації зернової угоди

Завантаження зерна у трюми. Фото: АМПУ

Україна представила план Б подальшої реалізації зернової угоди без Російської Федерації. Відповідні офіційні листи були напередодні направлені президенту Туреччини Ердогану і Генсеку ООН Гутеррішу з пропозицією продовжити роботу Чорноморської зернової ініціативи чи її аналога в тристоронньому форматі.

Про це під час робочого візиту до Одеси розказав віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, передають журналісти Новини.LIVE.

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За його словами, напередодні у своєму щоденному зверненні президент Володимир Зеленський сказав, що всі мають право на стабільність. І Чорноморська зернова ініціатива може й повинна працювати й надалі: якщо без Росії, то без Росії. Угода щодо експорту зерна — це угода з Туреччиною та ООН і вона залишається чинною.

Олександр Кубраков. Фото: Новини.LIVE

"Президент направив офіційні листи Президенту Туреччини Ердогану і Генсеку ООН Гутеррішу з пропозицією продовжити роботу Чорноморської зернової ініціативи чи її аналога в тристоронньому форматі. Ми спільно можемо забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден. Це потрібно для всіх у світі. І кожен, хто підтримає, стане рятівником життя на величезному просторі цивілізованого світу. Єдине, що зараз потрібно, це обережне виконання ініціативи та рішучий тиск світу на державу-терориста", — зазначив Олександр Кубраков.

Також міністр додав, що в України вже був такий досвід тристоронньої роботи у листопаді минулого року, коли довелося працювати два дні без участі Росії й всі інспекції тоді проводилися Туреччиною та ООН.

"Це були найкращі з точки зору ефективності дні. За ці дні було проінспектовано 80 суден. Це ще раз доводить, що ті проблеми, які були до та після — абсолютно штучно зроблені РФ", — резюмував Олександр Кубраков.

Нагадаємо, основний потік українського експорту перенаправлять на Дунайські порти. Так, реалізація зерна через річку Дунай стала можливою завдяки Збройним Силам України, які звільнили острів Зміїний, а також завдяки подальшому експлуатаційному днопоглибленню.