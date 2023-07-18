План Б для дальнейшей реализации зерновой сделки

Загрузка зерна в трюмы. Фото: АМПУ

Украина представила план Б дальнейшей реализации зернового соглашения без Российской Федерации. Соответствующие официальные письма накануне были направлены президенту Турции Эрдогану и Генсеку ООН Гутерришу с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате.

Об этом во время рабочего визита в Одессу рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, передают журналисты Новини.LIVE.

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По его словам, накануне в своем ежедневном обращении президент Владимир Зеленский сказал, что у всех есть право на стабильность. И Черноморская зерновая инициатива может и должна работать и дальше: если без России, то без России. Соглашение по экспорту зерна — это соглашение с Турцией и ООН и оно остается в силе.

Александр Кубраков. Фото: Новини.LIVE

"Президент направил официальные письма Президенту Турции Эрдогану и Генсеку ООН Гутерришу с предложением продлить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате. Мы совместно можем обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирование судов. Это нужно для всех в мире. И каждый, кто поддержит, станет спасителем жизни на огромном пространстве цивилизованного мира. Единственное, что сейчас нужно, это осторожное исполнение инициативы и решительное давление мира на государство-террориста", — отметил Александр Кубраков.

Также министр добавил, что у Украины уже был такой опыт трехсторонней работы в ноябре прошлого года, когда пришлось работать два дня без участия России и все инспекции проводились тогда Турцией и ООН.

"Это были лучшие с точки зрения эффективности дни. За эти дни было проинспектировано 80 судов. Это еще раз доказывает, что проблемы, которые были до и после — совершенно искусственно сделаны РФ", — резюмировал Александр Кубраков.

Напомним, основной поток украинского экспорта будет перенаправлен на Дунайские порты. Так, реализация зерна через реку Дунай стала возможной благодаря вооруженным силам Украины, освободившим остров Змеиный, а также благодаря дальнейшему эксплуатационному дноуглублению.