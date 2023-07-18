Дунайське пароплавство на Одещині експортувало рекордну партію зерна

Завантаження судна зерном. Фото: Дмитро Москаленко

Українське Дунайське пароплавство відправляє на експорт найбільшу партію агропродукції за свою історію. Перший раз в історії компанії судно завантажують дедвейтом, перевозячи понад 45 тисяч тонн вантажу.

Про це повідомив генеральний директор УДП Дмитро Москаленко.

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Протягом останніх тижнів, кількома баржевими караванами, УДП відправила до порту Констанца 34 тисячі тонн ячменю. Зараз в процесі перевалки ця велика партія продукції перекладається на морське судно з назвою Ali M.

Судно Ali M. Фото: Дмитро Москаленко

Експортна операція реалізується завдяки єдиній логістичній послузі, яку УДП запровадила з минулого року. Каравани збираються на стивідорному комплексі УДП в Кілії та інших терміналах, після чого направляються до порту Констанца, де без затримок вантаж перевантажується на великі морські судна. УДП контролює усі етапи логістичного ланцюга, що призводить до постійного зростання попиту на їх послуги серед українських аграріїв, а також збільшення обсягів експортованої агропродукції.

Попри обмеження відвантаження зернових з одеських портів, цей рекордний експорт УДП підтверджує їх здатність обробляти великі морські судна. Навіть ускладнення, пов'язане з традиційним мілководдям на річці Дунай, не зупиняє річкові баржеві каравани пароплавства в їхньому шляху до Констанци.

Нагадаємо, термін дії "зернової угоди" був до 17 липня. Вчора в Кремлі заявили, що Чорноморський коридор не працюватиме до виконання їхніх умов. Йдеться про відновлення експорту російського аміаку через порт Південний, що на Одещині.