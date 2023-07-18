Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Дунайське пароплавство на Одещині експортувало рекордну партію зерна arrow

Дунайське пароплавство на Одещині експортувало рекордну партію зерна

18 липня 2023 13:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Дунайське пароплавство на Одещині експортувало рекордну партію зерна
Завантаження судна зерном. Фото: Дмитро Москаленко
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Українське Дунайське пароплавство відправляє на експорт найбільшу партію агропродукції за свою історію. Перший раз в історії компанії судно завантажують дедвейтом, перевозячи понад 45 тисяч тонн вантажу.

Про це повідомив генеральний директор УДП Дмитро Москаленко.

Читайте також:

Протягом останніх тижнів, кількома баржевими караванами, УДП відправила до порту Констанца 34 тисячі тонн ячменю. Зараз в процесі перевалки ця велика партія продукції перекладається на морське судно з назвою Ali M.

Судно Ali M. Фото: Дмитро Москаленко
Судно Ali M. Фото: Дмитро Москаленко

Експортна операція реалізується завдяки єдиній логістичній послузі, яку УДП запровадила з минулого року. Каравани збираються на стивідорному комплексі УДП в Кілії та інших терміналах, після чого направляються до порту Констанца, де без затримок вантаж перевантажується на великі морські судна. УДП контролює усі етапи логістичного ланцюга, що призводить до постійного зростання попиту на їх послуги серед українських аграріїв, а також збільшення обсягів експортованої агропродукції.

Попри обмеження відвантаження зернових з одеських портів, цей рекордний експорт УДП підтверджує їх здатність обробляти великі морські судна. Навіть ускладнення, пов'язане з традиційним мілководдям на річці Дунай, не зупиняє річкові баржеві каравани пароплавства в їхньому шляху до Констанци.

Нагадаємо, термін дії "зернової угоди" був до 17 липня. Вчора в Кремлі заявили, що Чорноморський коридор не працюватиме до виконання їхніх умов. Йдеться про відновлення експорту російського аміаку через порт Південний, що на Одещині. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Фонд MK Foundation передав прикордонникам мінівени та машини швидкої допомоги

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз