Дунайское пароходство в Одесской области экспортировало рекордную партию зерна

Загрузка судна зерном. Фото: Дмитрий Москаленко

Украинское Дунайское пароходство отправляет на экспорт крупнейшую партию агропродукции за свою историю. Первый раз в истории компании судно загружают дедвейтом, перевозя более 45 тысяч тонн груза.

Об этом сообщил генеральный директор УДП Дмитрий Москаленко.

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В последние недели, несколькими баржевыми караванами, УДП отправила в порт Констанца 34 тысячи тонн ячменя. Сейчас в процессе перевалки эта крупная партия продукции переводится на морское судно под названием Ali M.

Судно Ali M. Фото: Дмитрий Москаленко

Экспортная операция реализуется благодаря единой логистической услуге, которую УДП ввела с прошлого года. Караваны собираются на стивидорном комплексе УДП в Килии и других терминалах, после чего направляются в порт Констанца, где без задержек груз перегружается на крупные морские суда. УДП контролирует все этапы логистической цепи, что приводит к постоянному росту спроса на их услуги среди украинских аграриев, а также увеличению объемов экспортируемой агропродукции.

Несмотря на ограничение отгрузки зерновых из одесских портов этот рекордный экспорт УДП подтверждает их способность обрабатывать крупные морские суда. Даже осложнение, связанное с традиционным мелководием на реке Дунай, не останавливает речные баржевые караваны пароходства в их пути к Констанце.

Напомним, срок действия "зернового соглашения" был до 17 июля. Вчера в Кремле заявили, что Черноморский коридор не будет работать для выполнения их условий. Речь идет о возобновлении экспорта российского аммиака через порт Южный Одесской области.