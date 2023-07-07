На Одещині завершилося відновлення першого морського судна

Теплохід "Вилково”. Фото: Дмитро Москаленко

Морське суховантажне судно "Вилково" готове до проведення швартовних випробувань та пусконалагоджувальних робіт після свого спуску на воду. Це перше з морських суден, яке підлягає ремонту за програмою розвитку та відновлення морських перевезень.

Про це повідомив генеральний директор УДП Дмитро Москаленко.

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Ремонт судна розпочався у травні цього року і включав відновлення головного двигуна, баластно-осушувальної системи, яка вимагала заміни 90% трубопроводу та гідравлічних компонентів. Крім того, було встановлено систему очищення баластної води, відремонтовано якірно-швартовне обладнання, виконано ремонт корпусу та проведено фарбування.

Відновлення теплохода "Вилково". Фото: Дмитро Москаленко

Наразі починається етап випробувань, під час якого планується монтаж гідроциліндрів, перевірка кришок люкового закриття на герметичність та проточність, а також проведення ультразвукового контролю. Суднові механізми також будуть перевірені під час роботи баластно-осушувальної системи після складально-зварювальних робіт, запуску головного двигуна та навантаження дизель-генераторів.

Що відомо про теплохід "Вилково"

Теплохід "Вилково" є п'ятим судном із серії, яка була збудована на замовлення УДП на верфі Віана ду Каштелу в Португалії. Це універсальне суховантажне судно, призначене для перевезення різноманітних вантажів, зерна та контейнерів.

Його розміри: довжина — 88,15 метра, ширина — 15,50 метра, висота борту — 7,10 метра, осадка по літній вантажній марці — 5,67 метра. Водотоннажність судна становить 5742 тонни, а у баласті — 3279,8 тонни. Головний двигун виробництва Wartsila з максимальною тривалою потужністю 1985 кВт при 750 обертів за хвилину. Швидкість судна — 12 вузлів на годину.

Судно перебувало у бербоут-чартері протягом 10 років, після чого минулого року повернулося до порту приписки.

Нагадаємо, капітальні ремонтні роботи на теплоході "Олешки" (раніше відомому як "Челябинск") були повністю завершені після тривалого періоду, коли судно перебувало у затоні БТОФ, очікуючи свого часу на док. Цей процес тривав майже два роки, але тепер судно готове до повернення в експлуатацію.