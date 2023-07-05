Дунайське пароплавство на Одещині поповнилось теплоходом "Олешки"

Теплохід “Олешки”. Фото: Дмитро Москаленко

Капітальні ремонтні роботи на теплоході "Олешки" (раніше відомому як "Челябинск") були повністю завершені після тривалого періоду, коли судно перебувало у затоні БТОФ, очікуючи свого часу на док. Цей процес тривав майже два роки, але тепер судно готове до повернення в експлуатацію.

Про це повідомив генеральний директор УДП Дмитро Москаленко.

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Під час ремонту було проведено такі роботи:

Відремонтовано головні та допоміжні двигуни, механізми і насоси.

Проведено повний ремонт гвинторульового комплексу, включаючи його розбирання та складання.

Здійснено ремонт якірного пристрою, а також виявлені та виправлені дефекти корпусу заміною майже 12 тонн металу.

Виконано ремонт паливних танків, фекальної цистерни та системи стічних вод.

Проведено зачищення та фарбування підводної та надводної частин корпусу, палуб, надбудови, машинного відділення та двигунів.

Застосовано сучасне двокомпонентне фарбування корпусу та питних цистерн.

Проведено роботи з благоустрою, зокрема замінено підлогу у чотирьох каютах та встановлено лінолеум (також планується встановлення кухонних меблів).

Замінено значну частину системи каютного опалення, а після повернення на БТОФ будуть встановлені чотири нові кондиціонери замість старих.

Тепер буксир успішно пройшов усі необхідні ходові та швартовні випробування під наглядом Регістру судноплавства України. Судно чекає на документи, щоб отримати клас на наступні п'ять років вже з новою назвою — "Олешки". Після успішного ремонту теплохід готовий повернутися до своїх робочих обов'язків та знову вийти на воду.

Відремонтований теплохід. Фото: Дмитро Москаленко

Нагадаємо, триває процес дерусифікації в "Українському дунайському пароплавстві" (УДП). Відтепер буксир "Московский-2" отримав нову назву.

Зазначимо, починається новий етап розвитку українського морського судноплавства, оскільки стартує масштабний ремонт першого морського судна "Українського дунайського пароплавства" (УДП). Цей крок є частиною програми розвитку та відновлення морських перевезень в Україні, спрямованої на відновлення нашого морського суховантажного флоту.