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Дунайское пароходство в Одесской области пополнилось теплоходом "Олешки"

5 июля 2023 17:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Дунайское пароходство в Одесской области пополнилось теплоходом "Олешки"
Теплоход "Олешки". Фото: Дмитрий Москаленко
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Капитальные ремонтные работы на теплоходе "Олешки" (ранее известном как "Челябинск") были завершены после длительного периода, когда судно находилось в затоне БТОФ, ожидая в свое время док. Этот процесс длился почти два года, но теперь судно готово к возвращению в эксплуатацию.

Об этом сообщил генеральный директор УДП Дмитрий Москаленко.

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В ходе ремонта были проведены следующие работы:

  • Отремонтированы главные и вспомогательные двигатели, механизмы и насосы.
  • Проведен полный ремонт винторулевого комплекса, включая его разборку и сборку.
  • Ремонт якорного устройства, а также обнаружены и исправлены дефекты корпуса заменой почти 12 тонн металла.
  • Выполнен ремонт топливных танков, фекальной цистерны и системы сточных вод.
  • Произведена зачистка и покраска подводной и надводной частей корпуса, палуб, надстройки, машинного отделения и двигателей.
  • Применена современная двухкомпонентная покраска корпуса и питьевых цистерн.
  • Проведены работы по благоустройству, в частности заменены пол в четырех каютах и установлен линолеум (также планируется установка кухонной мебели).
  • Заменена значительная часть системы каютного отопления, а по возвращении на БТОФ будут установлены четыре новых кондиционера вместо старых.

Теперь буксир успешно прошел все необходимые ходовые и швартовные испытания под наблюдением Регистра судоходства Украины. Судно ждет документы, чтобы получить класс на следующие пять лет уже с новым названием — "Олешки". После успешного ремонта теплоход готов вернуться к своим рабочим обязанностям и снова выйти на воду.

Отремонтированный теплоход. Фото: Дмитрий Москаленко

Напомним, идет процесс дерусификации в "Украинском дунайском пароходстве" (УДП). Теперь буксир "Московский-2" получил новое название.

Отметим, что начинается новый этап развития украинского морского судоходства, поскольку стартует масштабный ремонт первого морского судна "Украинского дунайского пароходства" (УДП). Этот шаг является частью программы развития и восстановления морских перевозок в Украине, направленной на восстановление морского сухогруза.

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