На Одещині перейменували буксир "Московский-2": нова назва

Буксир "Московский-2". Фото: google

Триває процес дерусифікації в "Українському дунайському пароплавстві" (УДП). Відтепер буксир "Московский-2" отримав нову назву.

Про це повідомив генеральний директор УДП Дмитро Москаленко.

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"Відео, як зникає стара назва, можна дивитися безліч разів. З великою насолодою. Нехай навіки згине, розчиниться, згорить у пеклі все, що пов’язано з московією. Москва сьогодні є символом болю і страждань, завданих українському народові – більше ніколи не буде її на нашій землі", — написав Дмитро Москаленко.

Нагадаємо, починається новий етап розвитку українського морського судноплавства, оскільки стартує масштабний ремонт першого морського судна "Українського дунайського пароплавства" (УДП). Цей крок є частиною програми розвитку та відновлення морських перевезень в Україні, спрямованої на відновлення нашого морського суховантажного флоту.

Також ми писали, що після завершення капітального ремонту теплоходи "Одеса" та "Черкаси" (відомі також як "Никифор Шолуденко" та "Нина Соснина" відповідно) готуються повернутися до активної роботи. Ці два найпотужніші штовхачі УДП здатні працювати з караванами, що складаються з дев'яти барж.

Крім того, Міністерство відновлення України готується передати у концесію перший, контейнерний та п'ятий термінали порту "Чорноморськ". Цей процес розпочався ще до повномасштабного вторгнення Росії й зараз активно продовжується.