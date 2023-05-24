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В Одесской области переименовали буксир "Московский-2": новое название

24 мая 2023 18:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области переименовали буксир "Московский-2": новое название
Буксир "Московский-2". Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Идет процесс дерусификации в "Украинском дунайском пароходстве" (УДП). Теперь буксир "Московский-2" получил новое название.

Об этом сообщил генеральный директор УДП Дмитрий Москаленко.

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Старое название на судне закрасили. Буксир "Московский-2" теперь называется "Килийский".

"Видео, как исчезает старое название, можно смотреть множество раз. С большим наслаждением. Пусть навеки сгинет, растворится, сгорит в аду все, что связано с московией. Москва сегодня является символом боли и страданий, причиненных украинскому народу – больше никогда не будет ее на нашей земле", — написал Дмитрий Москаленко.

Напомним, начинается новый этап развития украинского морского судоходства, поскольку стартует масштабный ремонт первого морского судна Украинского дунайского пароходства (УДП). Этот шаг является частью программы развития и восстановления морских перевозок в Украине, направленной на восстановление морского сухогруза.

Также мы писали, что после завершения капитального ремонта теплоходы "Одесса" и "Черкассы" (известные как "Никифор Шолуденко" и "Нина Соснина" соответственно) готовятся вернуться к активной работе. Эти два самых мощных толкателя УДП способны работать с караванами, состоящими из девяти барж.

Кроме того, Министерство восстановления Украины готовится передать в концессию первый, контейнерный и пятый терминалы порта "Черноморск". Этот процесс начался еще до полномасштабного вторжения в Россию и сейчас активно продолжается.

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