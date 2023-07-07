В Одесской области завершилось восстановление первого морского судна

Теплоход "Вилково". Фото: Дмитрий Москаленко

Морское сухогруз "Вилково" готово к проведению швартовных испытаний и пусконаладочных работ после своего спуска на воду. Это первое из морских судов, подлежащих ремонту по программе развития и восстановлению морских перевозок.

Об этом сообщил генеральный директор УДП Дмитрий Москаленко.

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Ремонт судна начался в мае этого года и включал восстановление главного двигателя, балластно-осушительной системы, требовавшей замены 90% трубопровода и гидравлических компонентов. Кроме того, была установлена система очистки балластной воды, отремонтировано якорно-швартовное оборудование, выполнен ремонт корпуса и произведена покраска.

Восстановление теплохода "Вилково". Фото: Дмитрий Москаленко

В настоящее время начинается этап испытаний, в ходе которого планируется монтаж гидроцилиндров, проверка крышек люкового закрытия на герметичность и проточность, а также проведение ультразвукового контроля. Судовые механизмы также будут проверены во время работы балластно-осушительной системы после сборочно-сварочных работ, запуска главного двигателя и погрузки дизель-генераторов.

Что известно о теплоходе "Вилково"

Теплоход "Вилково" является пятым судном из серии, построенной по заказу УДП на верфи Виана ду Каштелу в Португалии. Это универсальный сухогруз, предназначенный для перевозки различных грузов, зерна и контейнеров.

Его размеры: длина — 88,15 метра, ширина — 15,50 метра, высота борта — 7,10 метра, осадка по летней грузовой марке — 5,67 метра. Водоизмещение судна составляет 5742 тонны, а в балласте — 3279,8 тонны. Главный двигатель производства Wartsila с максимальной продолжительной мощностью 1985 кВт при 750 оборотах в минуту. Скорость судна — 12 узлов в час.

Судно находилось в бербоут-чартере в течение 10 лет, после чего в прошлом году вернулось в порт приписки.

Напомним, капитальные ремонтные работы на теплоходе "Олешки" (ранее известном как "Челябинск") были завершены после длительного периода, когда судно находилось в затоне БТОФ, ожидая в свое время док. Этот процесс длился почти два года, но теперь судно готово к возвращению в эксплуатацию.