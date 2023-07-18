Порти Дунайського кластеру нарощують потужності

Завантаження зерна в порту на річні Дунай. Фото: АМПУ

На Одещині розвивають додаткові експортні шляхи українського збіжжя. Головною альтернативою став Дунайський портовий кластер.

Про це під час робочого візиту до Одеси розказав віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, передають журналісти Новини.LIVE.

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За його словами, експорт українського зерна через Дунайські порти став можливий завдяки Збройним Силам України, які звільнили острів Зміїний, а також завдяки подальшому експлуатаційному днопоглибленню.

"Минулого року через Дунайські порти пройшло понад 16 млн тонн вантажів. За 6 місяців 2023 — 15 млн тонн, а рік очікуємо завершити на показниках 23-25 млн тонн, що становить 20% від всього товарообігу", — зазначив Олександр Кубраков.

Міністр наголосив, що з початку дії зернової угоди Дунайські порти розвинули свою експортну спроможність шляхом запуску додаткових потужностей та обробки нової номенклатури вантажів. Так, розпочато експлуатацію більш як 20 нових морських терміналів, зокрема в Ренійському порту відкрився контейнерний термінал (до цього часу дунайські порти не обробляли контейнери взагалі). Внаслідок усіх цих кроків у червні цього року встановлено абсолютний місячний рекорд вантажоперевалки — 3 мільйони тонн, і добовий рекорд — 112 тисяч тонн.

"Треба розуміти, що Дунай не замінить "велику воду" Чорноморських портів. Тому ми маємо план Б і в ньому не буде Росії. Також Україна запровадила Фонд компенсації збитків для суден, які погодяться брати участь у коридорі. І такий запит у вантажовласників і у судновласників є", — резюмував Олександр Кубраков.

Зазначимо, Фонд компенсації збитків для суден передбачає 20 млрд грн, які підуть на забезпечення гарантій компенсації, якщо судна та вантаж отримають пошкодження внаслідок війни. В уряді вважають, що це допоможе розв'язати питання страхових виплат.

Нагадаємо, Українське Дунайське пароплавство відправляє на експорт найбільшу партію агропродукції за свою історію. Перший раз в історії компанії судно завантажують дедвейтом, перевозячи понад 45 тисяч тонн вантажу.