Порти Дунайського кластеру нарощують потужності

Основний потік українського експорту перенаправлять на Дунайські порти
На Одещині розвивають додаткові експортні шляхи українського збіжжя. Головною альтернативою став Дунайський портовий кластер.
Про це під час робочого візиту до Одеси розказав віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, передають журналісти Новини.LIVE.
За його словами, експорт українського зерна через Дунайські порти став можливий завдяки Збройним Силам України, які звільнили острів Зміїний, а також завдяки подальшому експлуатаційному днопоглибленню.
"Минулого року через Дунайські порти пройшло понад 16 млн тонн вантажів. За 6 місяців 2023 — 15 млн тонн, а рік очікуємо завершити на показниках 23-25 млн тонн, що становить 20% від всього товарообігу", — зазначив Олександр Кубраков.
Міністр наголосив, що з початку дії зернової угоди Дунайські порти розвинули свою експортну спроможність шляхом запуску додаткових потужностей та обробки нової номенклатури вантажів. Так, розпочато експлуатацію більш як 20 нових морських терміналів, зокрема в Ренійському порту відкрився контейнерний термінал (до цього часу дунайські порти не обробляли контейнери взагалі). Внаслідок усіх цих кроків у червні цього року встановлено абсолютний місячний рекорд вантажоперевалки — 3 мільйони тонн, і добовий рекорд — 112 тисяч тонн.
"Треба розуміти, що Дунай не замінить "велику воду" Чорноморських портів. Тому ми маємо план Б і в ньому не буде Росії. Також Україна запровадила Фонд компенсації збитків для суден, які погодяться брати участь у коридорі. І такий запит у вантажовласників і у судновласників є", — резюмував Олександр Кубраков.
Зазначимо, Фонд компенсації збитків для суден передбачає 20 млрд грн, які підуть на забезпечення гарантій компенсації, якщо судна та вантаж отримають пошкодження внаслідок війни. В уряді вважають, що це допоможе розв'язати питання страхових виплат.
Нагадаємо, Українське Дунайське пароплавство відправляє на експорт найбільшу партію агропродукції за свою історію. Перший раз в історії компанії судно завантажують дедвейтом, перевозячи понад 45 тисяч тонн вантажу.