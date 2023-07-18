Порты Дунайского кластера наращивают мощности

Погрузка зерна в порту на речке Дунай. Фото: АМПУ

В Одесской области развивают дополнительные экспортные пути украинского зерна. Главной альтернативой стал Дунайский портовый кластер.

Об этом во время рабочего визита в Одессу рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, передают журналисты Новини.LIVE.

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По его словам, экспорт украинского зерна через Дунайские порты стал возможен благодаря вооруженным силам Украины, освободившим остров Змеиный, а также благодаря дальнейшему эксплуатационному дноуглублению.

"В прошлом году через Дунайские порты прошло более 16 млн тонн грузов. За 6 месяцев 2023 года — 15 млн тонн, а год ожидаем завершить на показателях 23-25 млн тонн, что составляет 20% от всего товарооборота", — отметил Александр Кубраков.

Министр отметил, что с начала действия зерновой сделки Дунайские порты развили свою экспортную способность путем запуска дополнительных мощностей и обработки новой номенклатуры грузов. Так, начата эксплуатация более 20 новых морских терминалов, в частности в Ренийском порту открылся контейнерный терминал (до этого времени дунайские порты не обрабатывали контейнеры вообще). В результате всех этих шагов в июне этого года установлен абсолютный месячный рекорд грузоперевалки — 3 миллиона тонн, и суточный рекорд — 112 тысяч тонн.

"Нужно понимать, что Дунай не заменит "большую воду" Черноморских портов. Поэтому у нас есть план Б и в нем не будет России. Также Украина ввела Фонд компенсации ущерба для судов, которые согласятся участвовать в коридоре. И такой запрос у грузовладельцев и у судовладельцев есть", — резюмировал Александр Кубраков.

Отметим, Фонд компенсации ущерба для судов предусматривает 20 млрд грн, которые пойдут на обеспечение гарантий компенсации, если суда и груз получат повреждения в результате войны. В правительстве считают, что это поможет решить вопрос страховых выплат.

Напомним, украинское Дунайское пароходство отправляет на экспорт крупнейшую партию агропродукции за свою историю. Первый раз в истории компании судно загружают дедвейтом, перевозя более 45 тысяч тонн груза.