Помощь Одесским агропредприятиям: в Украине стартует новый проект

Ксения Сидоркина, директор Программы USAID АГРО. Фото: ВАР

Всеукраинский аграрный совет совместно с Программой USAID по аграрному и сельскому развитию запускает важный проект. Цель его — оказать юридическую и экспертную поддержку агропроизводителям, пострадавшим в результате боевых действий или временной оккупации Россией.

Об этом говорится на сайте Всеукраинского аграрного совета.

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Пострадавшие регионы

По данным Киевской школы экономики, общие потери агропромышленного комплекса Украины оцениваются почти в 9 миллиардов долларов. Особо тяжелые последствия ощутили агросектор Луганской, Херсонской, Донецкой, Харьковской, Запорожской, Сумской, Черниговской, Житомирской, Николаевской и Одесской областей.

"Наша общая цель — обеспечить возможность каждому пострадавшему агропроизводителю возобновить свою деятельность и двигаться дальше. Аграрии, пострадавшие из-за боевых действий или временной оккупации, смогут получить бесплатные юридические консультации и помощь в документировании убытков и формировании доказательной базы относительно преступлений против хозяйств", — говорится в сообщении.

Детали проекта

В рамках проекта пострадавшие сельхозпроизводители получат возможность получить индивидуальные консультации по вопросам земельного, аграрного и налогового законодательства. Для оперативной юридической поддержки заработает горячая консультационная линия по номеру 067 503 19 08.

Отметим, что это уже второй проект, реализуемый Всеукраинским аграрным советом при содействии Программы USAID АГРО для поддержки пострадавших агропроизводителей с начала войны. Результатом предварительного сотрудничества стало создание инструментария для фиксации убытков агропроизводителей — методологии и интерактивной карты разрушений агросектора. Сейчас на ней зафиксировано уже 584 поврежденных объекта.

Кроме того, в прошлом году более 200 агропроизводителей получили юридическую помощь, 53 предприятия смогли получить кредиты для проведения посевной и продления своей деятельности, а 150 агрокомпаниям удалось разблокировать налоговые накладные. Ожидается, что в рамках нового сотрудничества еще больше агропроизводителей смогут получить квалифицированную юридическую поддержку в решении неотложных вопросов для восстановления.

Напомним, в Одесской области приостановили посевную кампанию озимой пшеницы. Это связано с засушливой погодой и отсутствием влаги.