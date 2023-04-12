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Допомога особам з порушенням зору в Одесі: як замовити супровід

12 квітня 2023 17:00
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Анна Мурадова
Редактор
Допомога особам з порушенням зору в Одесі: як замовити супровід
Супровід людини з поганим зором. Фото: labcentr.kr.ua
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі можна замовити супровід для осіб зі сильним порушенням зору, який забезпечує вільне пересування та отримання різних послуг. Для цього слід звернутися до районних територіальних центрів соціального обслуговування.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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В місті здійснюється супровід таких осіб за різними напрямками. Серед них, людину із порушенням зору зможуть провести в: 

  • органи державної влади, місцевого самоврядування та їх структурні підрозділи;
  • лікувально-профілактичні заклади;
  • санаторно-лікувальні заклади;
  • аптеки та аптечні кіоски;
  • будинки побуту (майстерні з ремонту взуття, одягу тощо);
  • бібліотеки;
  • банківські установи;
  • установи поштового зв’язку;
  • протезно-ортопедичні підприємства, підприємства з ремонту технічних засобів реабілітації;
  • пункти прокату технічних засобів реабілітації;
  • районні управління Пенсійного фонду України в м. Одесі;
  • центри надання адміністративних або соціальних послуг;
  • об’єкти сфери ритуальних послуг;
  • вокзали.

Як замовити супровід

Звернутись слід до Територіального центру соціального обслуговування з 09.00 до 17.00 за два дні до дати супроводження.

Замовлення супроводу можна зробити у кожному районі міста:

  • Київський район: Ірина Владиславівна, тел. 765 08 80, 765 69 38;
  • Малиновський район: Алла Григорівна, тел. 705 47 00;
  • Приморський район: Віра Опанасівна, тел. 740 75 23;
  • Суворовський район: Надія Сергіївна, тел. 763 04 20. 

Тим часом в Одеському пологовому будинку №7 продовжує працювати гінекологічний кабінет, який надає комплексну медичну допомогу жінкам в умовах воєнного часу. Послуги надаються безоплатно всім жінкам і дівчатам, зокрема тим, які опинилися в складній ситуації, тимчасово переміщеним особам та жінкам, які постраждали від насильства.

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