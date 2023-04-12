Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow Помощь лицам с нарушением зрения в Одессе: как заказать сопровождение arrow

Помощь лицам с нарушением зрения в Одессе: как заказать сопровождение

12 апреля 2023 17:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Помощь лицам с нарушением зрения в Одессе: как заказать сопровождение
Сопровождение человека с плохим зрением. Фото: labcentr.kr.ua
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе можно заказать сопровождение для лиц с сильным нарушением зрения, которое обеспечивает свободное передвижение и получение различных услуг. Для этого следует обратиться в районные территориальные центры социального обслуживания.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

В городе осуществляется сопровождение таких лиц по разным направлениям. Среди них, человека с нарушением зрения смогут провести в:

  • органы государственной власти, местного самоуправления и их структурные подразделения;
  • лечебно-профилактические учреждения;
  • санаторно-лечебные заведения;
  • аптеки и аптечные киоски;
  • дома быта (мастерские по ремонту обуви, одежды и т.п.);
  • библиотеки;
  • банковские учреждения;
  • учреждения почтовой связи;
  • протезно-ортопедические предприятия; предприятия по ремонту технических средств реабилитации;
  • пункты проката технических средств реабилитации;
  • районные управления Пенсионного фонда Украины в г. Одессе;
  • центры предоставления административных или социальных услуг;
  • объекты сферы ритуальных услуг;
  • вокзалы.

Как заказать сопровождение

Обратиться следует в Территориальный центр социального обслуживания с 09:00 до 17:00 за два дня до даты сопровождения.

Заказ сопровождения можно произвести в каждом районе города:

  • Киевский район: Ирина Владиславовна, тел. 765 08 80, 765 69 38;
  • Малиновский район: Алла Григорьевна, тел. 705 47 00;
  • Приморский район: Вера Афанасьевна, тел. 740 75 23;
  • Суворовский район: Надежда Сергеевна, тел. 763 04 20.

Тем временем в Одесском роддоме №7 продолжает работать гинекологический кабинет, который оказывает комплексную медицинскую помощь женщинам в условиях военного времени. Услуги предоставляются бесплатно всем женщинам и девушкам, в том числе тем, кто оказался в сложной ситуации, временно перемещенным лицам и женщинам, пострадавшим от насилия.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB