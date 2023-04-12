Помощь лицам с нарушением зрения в Одессе: как заказать сопровождение
В Одессе можно заказать сопровождение для лиц с сильным нарушением зрения, которое обеспечивает свободное передвижение и получение различных услуг. Для этого следует обратиться в районные территориальные центры социального обслуживания.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
В городе осуществляется сопровождение таких лиц по разным направлениям. Среди них, человека с нарушением зрения смогут провести в:
- органы государственной власти, местного самоуправления и их структурные подразделения;
- лечебно-профилактические учреждения;
- санаторно-лечебные заведения;
- аптеки и аптечные киоски;
- дома быта (мастерские по ремонту обуви, одежды и т.п.);
- библиотеки;
- банковские учреждения;
- учреждения почтовой связи;
- протезно-ортопедические предприятия; предприятия по ремонту технических средств реабилитации;
- пункты проката технических средств реабилитации;
- районные управления Пенсионного фонда Украины в г. Одессе;
- центры предоставления административных или социальных услуг;
- объекты сферы ритуальных услуг;
- вокзалы.
Как заказать сопровождение
Обратиться следует в Территориальный центр социального обслуживания с 09:00 до 17:00 за два дня до даты сопровождения.
Заказ сопровождения можно произвести в каждом районе города:
- Киевский район: Ирина Владиславовна, тел. 765 08 80, 765 69 38;
- Малиновский район: Алла Григорьевна, тел. 705 47 00;
- Приморский район: Вера Афанасьевна, тел. 740 75 23;
- Суворовский район: Надежда Сергеевна, тел. 763 04 20.
Тем временем в Одесском роддоме №7 продолжает работать гинекологический кабинет, который оказывает комплексную медицинскую помощь женщинам в условиях военного времени. Услуги предоставляются бесплатно всем женщинам и девушкам, в том числе тем, кто оказался в сложной ситуации, временно перемещенным лицам и женщинам, пострадавшим от насилия.