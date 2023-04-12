Помощь лицам с нарушением зрения в Одессе: как заказать сопровождение

Сопровождение человека с плохим зрением. Фото: labcentr.kr.ua

В Одессе можно заказать сопровождение для лиц с сильным нарушением зрения, которое обеспечивает свободное передвижение и получение различных услуг. Для этого следует обратиться в районные территориальные центры социального обслуживания.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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В городе осуществляется сопровождение таких лиц по разным направлениям. Среди них, человека с нарушением зрения смогут провести в:

органы государственной власти, местного самоуправления и их структурные подразделения;

лечебно-профилактические учреждения;

санаторно-лечебные заведения;

аптеки и аптечные киоски;

дома быта (мастерские по ремонту обуви, одежды и т.п.);

библиотеки;

банковские учреждения;

учреждения почтовой связи;

протезно-ортопедические предприятия; предприятия по ремонту технических средств реабилитации;

пункты проката технических средств реабилитации;

районные управления Пенсионного фонда Украины в г. Одессе;

центры предоставления административных или социальных услуг;

объекты сферы ритуальных услуг;

вокзалы.

Как заказать сопровождение

Обратиться следует в Территориальный центр социального обслуживания с 09:00 до 17:00 за два дня до даты сопровождения.



Заказ сопровождения можно произвести в каждом районе города:

Киевский район: Ирина Владиславовна, тел. 765 08 80, 765 69 38;

Малиновский район: Алла Григорьевна, тел. 705 47 00;

Приморский район: Вера Афанасьевна, тел. 740 75 23;

Суворовский район: Надежда Сергеевна, тел. 763 04 20.

Тем временем в Одесском роддоме №7 продолжает работать гинекологический кабинет, который оказывает комплексную медицинскую помощь женщинам в условиях военного времени. Услуги предоставляются бесплатно всем женщинам и девушкам, в том числе тем, кто оказался в сложной ситуации, временно перемещенным лицам и женщинам, пострадавшим от насилия.