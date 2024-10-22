В Одесі створили гарячу лінію для підприємців

Працівниця колл-центру відповідає на звернення. Фото: ілюстративне/freepik

В Одеській області створили гарячу лінію для підприємців. За її допомогою бізнес зможе отримати відповіді на запитання, роз’яснення чи довідкову інформацію.

Про це повідомили в Одеській ОВА.

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Куди звертатися

Скористатися послугою можна наступним чином:

зателефонувавши за номером телефону +380 63 10 00 317;

надіславши текстове повідомлення ща цим номером через месенджери WhatsApp або Signal.

Години роботи лінії: понеділок – четвер з 09:00 до 18:00, п’ятниця – з 9:00 до 16:45.

Які ще гарячі лінії створено на Одещині

Нагадаємо, в Одеській області створили гарячу лінію для пацієнтів. За її допомогою можна скаржитися на здирництво у лікарнях. Телефони гарячої лінії:

050-418-82-77;

063-625-00-23;

048-753-31-44.

Також на Одещині шахраї видурюють гроші, прикриваючись іменем голови ОВА.